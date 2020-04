Dopo il flop, Uomini e Donne ritorna in onda nella versione classica: data e anticipazioni

Gli appassionati della versione classica di Uomini e Donne potranno tirare un sospiro di sollievo in quanto in programma pare che tornerà in onda nuovamente come un tempo. In seguito al flop della variante virtuale e complice anche l’inizio della Fase 2, la produzione del programma ha deciso di tornare all’interno dello studio di Cinecittà.

Tutto questo, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe ripartire da lunedì 4 maggio, data in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento governativo in materia COVID-19. Ma come sarà il format? Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il ritorno di Uomini e Donne per Gemma

Stando a quanto trapelato su TV Blog, pare che Uomini e Donne tornerà in onda a partire da lunedì 4 maggio nella sua versione tradizionale. Ovviamente, sarà necessario continuare a tenere attive delle manovre restrittive imposte dal governo, ma comunque pare si abbandonerà la variante interamente virtuale. Le anticipazioni rivelano che Gemma e Giovanna torneranno nell’amato studio in cui viene registrata la trasmissione e potranno conoscere i loro corteggiatori.

Nel caso specifico, la Galgani incontrerà i suoi tre spasimanti: Occhi blu, Cuore di Poeta e Pantera. Finalmente, dunque, si scopriranno le identità di queste persone che tanto stanno facendo discutere in questi giorni. Pertanto, verrà alla luce la loro identità e si scoprirà se hanno mentito sulle loro descrizioni oppure no. (Continua dopo il video)

Come torna in onda il trono di Giovanna

Inoltre, la dama avrà la possibilità di conoscere anche nuovi corteggiatori a patto che essi risiedano nei pressi di Roma e non oltre il Lazio. Stessa cosa varrà anche per Giovanna. Il ritorno in onda di Uomini e Donne, infatti, si svolgerà completamente senza pubblico e con in studio solo coloro i quali risiedono in zone limitrofe. In seguito, se la situazione andrà bene, cominceranno a fare il loro ingresso anche coloro i quali vengono dal sud.

Per quanto riguarda chi risiede al nord, invece, zone maggiormente colpite dal Coronavirus, pare che il loro ritorno non è stato ancora preso in considerazione. Ad ogni modo, è probabile che i protagonisti potranno interagire attraverso video in webcam, così come capitato per Barbara De Santi. Intanto, per chi volesse corteggiare Giovanna, su Witty tv è presente una simpatico filmato in cui ha provato a farsi conoscere di più. (Clicca qui per il video)