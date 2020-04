Guendalina Tavassi in bikini sul balcone, l’ira dei fan: ‘Non rispetti le mogli dei tuoi vicini’ (FOTO)

Continua la bollentissima quarantena di Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello, dopo la partecipazione al reality è diventata una delle influencer più ricercate al momento. Con l’arrivo della bella stagione e con l’obbligo di restare a casa, il desiderio di evadere e di concedersi una bella giornata di sole al mare è sempre più forte.

Per ora tutto ciò deve rimanere un sogno e così la bella show girl romana ha pensato bene di usare la fantasia per evadere. Poche ora fa ha pubblicato sul profilo social una foto travolgente mettendo in mostra tutto ciò che poteva…

Guendalina Tavassi e la sua tintarella sul terrazzino di casa

Guendalina Tavassi è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove presto festeggerà un milioni di seguaci. L’influencer attualmente conta circa 967 mila follower. Le sue foto sono sempre piene di like e commenti positivi. Oggi l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di deliziare i suoi seguaci con una foto in costume sul suo terrazzino di casa. Nulla di strano se il bikini non avesse messo in evidenza più del dovuto e se accanto alla sua abitazione non ci fossero migliaia di persone.

Guendalina Tavassi, infatti, ha aperto la porta del suo balcone con addosso un costume colorato ma molto striminzito. Seno in vista e slip quasi invisibili. Se da un lato in tanti hanno apprezzato il buongiorno, dall’altro molti utenti si sono scagliati contro di lei.

In particolar modo, una fan le ha ricordato che può essere bella anche senza esagerare e sopratutto senza mancare di rispetto a nessuno. “Mi sei molto simpatica ma mettersi fuori al balcone in un condominio quasi nuda mi sembra esagerato… Hai un marito dei figli abbi rispetto x le mogli degli altri… “ (Continua dopo il post)

Il segreto del suo fisico perfetto

Guendalina Tavassi di recente ha risposto ad un fan che le ha chiesto il segreto della sua perfetta forma fisica. Oltre ad una corretta alimentazione, la giovane madre si allena tantissimo ma senza andare in palestra. Con molto stupore ha dichiarato di non essere amante dei centri sportivi, sopratutto a causa della sua pigrizia.