Amici 19, Nicolai shock su Javier: ‘La produzione ci metteva contro’

Nicolai ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle rivelazioni davvero inaspettate sulla sua lotta contro Javier nel programma. Ecco che cosa ha detto il ballerino

Amici 19: Nicolai e Javier, da nemici ad amici

Chi ha seguito Amici 19 ha anche visto una continua lotta tra due ballerini: Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Nicolai è entrato nel programma all’improvviso, ha preso subito la maglia verde ed è volato al Serale senza fare il percorso di mesi come tutti gli altri. Questo ha creato dei malumori e soprattutto una rivalità in Javier, il quale era deciso a vincere il programma per se stesso e per la sua famiglia.

All’inizio i due ballerini andavano d’accordo, ma poi tra di loro ci sono stati degli scontri molto accesi. Ad un certo punto Javier voleva abbandonare il talent perché secondo lui il montaggio dei video della produzione voleva far apparire Nicolai come la vittima e gli altri come carnefici.

Nell’ultima settimana gli animi si sono rasserenati. I due ballerini hanno parlato, si sono chiariti, scambiati confidenze. Non solo, ma alla fine, dopo la vittoria di Javier, hanno condiviso il montepremi e hanno deciso di convivere nella casa di Perugia di Nicolai.

Nicolai shock: ‘La produzione ci metteva contro’

In questo periodo anche se i protagonisti dei reality e dei talent non possono spostarsi, molti magazine e riviste stanno facendo loro delle interviste in diretta su Instagram o comunque li raggiungono telefonicamente. MondoTv ha intervistato Nicolai che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti su Javier e i loro scontri.

Il ballerino ucraino ha confessato che con Javier è sempre stato amico. Tra di loro c’era uno scambio di messaggi di stima anche attraverso Instagram prima di Amici 19. Poi tutto è cambiato quando Nicolai ha guadagnato la maglia verde. Da quel momento Javier è diventato scontroso con lui e in un litigio tra Nicolai e Valentin, Javier voleva picchiare Nicolai. Anche nella casetta questa atmosfera è andata avanti e Nicolai non sa spiegarselo, se non con un frase: “non so se magari era la produzione che ci metteva contro“.

Ad ogni modo, Nicolai ha voluto precisare che la gente non ha capito quanto lui sia una brava persona. Infatti, ha perdonato Javier. Tra di loro c’è stato un riavvicinamento importante e adesso si vogliono davvero molto bene. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?