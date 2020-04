Gennaro Lillio sbotta sui social contro Daniele Dal Moro, ecco i dettagli

Gennaro sbotta sui social

Dopo l’esperienza di Pechino Express Gennaro Lillio è tornato a casa giusto in tempo per fronteggiare la pandemia. Sta trascorrendo i giorni della quarantena in compagnia di Ema Kovac, anche lei un concorrente del reality. Qualche giorno fa aveva riferito di averla invitata a Napoli, ma poi i voli sono stati annullati. Ragion per cui il ragazzo le ha proposto di stare con lui e sembra che ora stiano uscendo allo scoperto.

I fan da sempre hanno creduto che ci fosse del tenero tra loro. Dopo la travagliata relazione con Francesca De André, adesso ha ritrovato il sorriso accanto a un’altra. Purtroppo di recente ha avuto uno sfogo inaspettato contro l’amico Daniele Dal Moro. Essendo ormai a conoscenza del motivo del suo silenzio, ha deciso di rispondergli utilizzando termini abbastanza discutibili.

‘Non risponde ai miei messaggi, che sfigato’

Gennaro sbotta sui social contro Daniele perché ha scoperto cosa c’è che non va. In pratica ha saputo da terzi che il tronista di Uomini e Donne crede che abbia avuto una storia con Martina Nasoni. I tre si sono conosciuti partecipando al Grande Fratello. Martina e Daniele si sono frequentati una volta terminato il reality.

Le cose non sono andate bene al punto tale da mettere un fine alla loro relazione. Gennaro è rimasto in buoni rapporti con entrambi, così li ha invitati separatamente nella sua amata città. Questo avrebbe dato fastidio a Daniele, così è sparito nel nulla senza dare una spiegazione al suo comportamento. Quando la verità è venuta a galla, il diretto interessato ha cercato invano di contattare l’amico.

Quest’ultimo non ha risposto, così Gennaro ha usato il web per far recapitare il messaggio. In primis ha sottolineato che considera Martina un’amica, poi per etica non avrebbe mai oltrepassato il limite. Infine non ha speso belle parole per colui che reputava un fratello.

‘Ti porto nel cuore. In ogni battito. E’

Gennaro ha deciso di optare per il silenzio sulla questione di Daniele. Poche ore fa ha pubblicato una Instagram Story in cui mostra un bigliettino con una dedica. E’ firmato con la lettera E, probabilmente la lettera iniziale di Emma. Per molti è una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti, anche se lui ha cercato di divagare.