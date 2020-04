Clizia e Paolo a Live non è la D’Urso, Barbara fa una proposta osé alla coppia: “Il primo incontro…” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso sono stati ospiti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, naturalmente attraverso una videochiamata. I due innamorati si sono confrontati con Costantino Della Gherardesca e Vladimir Luxuria, che invece erano presenti in studio.

In particolar modo, l’ospite in studio ha accusato la coppia di non essere così solida come si vuole far credere e i due ragazzi si sono difesi benissimo. Ad un certo punto della conversazione, però, la D’Urso ha fatto una proposta un po’ “indecente”.

Le insinuazioni di Costantino a Live non è la D’Urso

Tutti i fan del GF VIP conosceranno la storia dei due ospiti di Live non è la D’Urso, Clizia e Paolo. I due si sono conosciuti nel reality show e si sono innamorati. Una volta terminata la reclusione in casa, però, entrambi sono stati costretti alla quarantena obbligatoria nelle proprie case, come tutti gli italiani. Questo, dunque, sta mettendo a dura prova il loro amore e i loro sentimenti.

Considerando la lunghissima astinenza a cui sono costretti, i presenti in studio non hanno potuto fare a meno di fare dell’ironia. Costantino, ad esempio, ha esortato i due ad ufficializzare il loro primo incontro carnale davanti alle telecamere. I protagonisti della vicenda, naturalmente, non hanno potuto fare a meno di sorridere, mentre Eleonora Giorni si è mostrata contraria alla cosa.

La proposta indecente a Clizia e Paolo

Ad un certo punto, però, Barbara D’Urso si è intromessa nel discorso ed ha detto a Clizia e Paolo di avallare in parte la proposta del suo ospite. La conduttrice, infatti, ha chiesto alla coppia di incontrarsi per la prima volta in una delle sue trasmissioni, in modo che tutti possano vedere il loro primo abbraccio dopo tutto questo tempo.

Ciavarro, però, è sembrato un po’ contrariato, dato che desidera incontrare la donna in una situazione decisamente più privata ed intima. Ad ogni modo, sono in molti a mettere in discussione il loro amore. il fatto che l’Incorvaia sia molto più grande ed esperta di lui potrebbe essere un’arma a doppio taglio. La coppia, però, ha detto di essere pronta a smentire ogni insinuazione e dubbio sull’argomento. (Clicca qui per il video)