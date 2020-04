Uomini e Donne, Eliana Michelazzo torna a parlare di Federico Mastrostefano: ‘Se mi avesse scelto…

Eliana ha ricordato il suo passato di corteggiatrice a Uomini e Donne. Ecco che cosa ha detto di quel periodo

Eliana Michelazzo torna a parlare di Uomini e Donne

L’anno scorso tutti non facevano che parlare di Eliana Michelazzo. Ormai lo sanno tutti: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo erano responsabili dell’agenzia che seguiva personaggi famosi. Ma Pamela Prati le ha accusate di averle rifilato la storia di Mark Caltagirone, con il quale lei chattava e credeva di doversi sposare. Mark non è mai esistito, le tre donne hanno iniziato ad accusarsi a vicenda e tutte le bugie, i profili falsi, sono al vaglio degli inquirenti.

Anche Eliana, secondo la sua versione, è stata truffata. Lei è stata fidanzata con Simone Coppi, che non esisteva, per 10 anni. Si è anche sposata con lui, ma in realtà non si è mai saputo chi ci fosse dietro a quei profili. Probabilmente Pamela Perricciolo.

Tuttavia, gli affezionati di Uomini e Donne hanno riconosciuto subito Eliana. Infatti, lei aveva partecipato al programma di Maria De Filippi diversi anni fa per corteggiare Federico Mastrostefano. È stato un trono lungo e lei si è distinta soprattutto per i suoi scontri con Tina Cipollari. Recentemente Eliana è tornata a parlare di quel periodo.

Eliana: ‘Se Federico mi avesse scelto…

Il percorso a Uomini e Donne non si è concluso bene per Eliana. Dopo 8 mesi, Federico ha deciso di scegliere la sua rivale. Tuttavia, intervistata da Lorenzo Amatuilli per WhiteRadio, Eliana ha confessato che se Federico l’avesse scelta, lei gli avrebbe detto di no. Per mesi l’ha solo presa in giro, l’ha messa sulla bilancia, le ha detto più volte che è ingrassata. Insomma, dopo questi comportamenti non avrebbe mai iniziato una relazione con lui.

Ad ogni modo, Eliana ripensa a quel periodo con piacere perché nel programma ha avuto modo di tirare fuori il suo carattere e dopo quell’esperienza ha lavorato molto. Non c’erano i social e faceva molte serate in giro per l’Italia. Da questo la sua idea di mettersi dietro ad altri personaggi e seguirli tramite la famosa agenzia.

Ha anche rivisto Tina Cipollari dopo anni e tutto l’astio è passato, si sono salutate con piacere. Adesso non le dispiacerebbe tornare a fare un programma in televisione, magari il Grande Fratello. È sicura di affrontare i suoi problemi e farsi conoscere meglio dalle persone, perché, ci tiene a sottolinearlo, lei non ha truffato nessuno.