Valeria Marini liquidata in tutta fretta da Barbara D’Urso? (Video)

Valeria Marini e il giovane fidanzato Gianluigi Martino hanno partecipato, in qualità di ospiti, all’ultima puntata di Live: Non è la D’Urso. La showgirl è intervenuta per parlare della sua vita privata e dell’esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

Valeria Marini ha così parlato del suo rapporto, adesso ripreso, con mamma Gianna e non solo. Ha parlato della sua storia d’amore con il compagno Gianluigi di 20 anni più giovane di lei. Ad una domanda della D’Urso, però, non ha voluto rispondere e questo ha causato la forte reazione della conduttrice. Il discorso “Marini”, quindi, è stato chiuso bruscamente. Ma cos’è accaduto?

La situazione difficile della madre

Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus e che Valeria Marini entrasse all’interno della casa del Grande Fratello VIP, i rapporti della showgirl con la madre erano pessimi. La donna, infatti, a quanto pare attraversava una situazione di particolare disagio che l’aveva portata a chiudersi letteralmente in sé stessa. A confermarlo è stata la stessa Marini che a Barbara D’Urso ha confessato “Ero disperata, lei si era chiusa in sè stessa”.

Le cose si sono aggiustate dopo parecchi mesi con l’ingresso nel reality della Marini e, soprattutto, con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus. Temendo, molto probabilmente, di incorrere nelle problematiche legate al virus, mamma Gianna si è riavvicinata alla figlia inviandole un messaggio di pace all’interno della casa più spiata d’Italia. Ed è proprio da quel momento che le cose sono migliorate!

Valeria Marini, stop all’intervista

Valeria Marini ha poi affrontato il tema della sua relazione con Gianluigi Martino. Il ragazzo, che è sempre accanto a lei, è molto più giovane ma sta dimostrando un notevole attaccamento alla showgirl sarda. “La quarantena è una prova importante per la vita di coppia” ha sostenuto la Marini. Poi ha proseguito “Ringrazio il Signore che mi ha fatto incontrare Gianluigi”. (Qui il video)

Il clima si è surriscaldato nel momento in cui Barbara D’Urso ha chiesto a Valeria Marini dei chiarimenti sul suo rapporto con Antonella Elia e con Marco Senise, reo di averle scritto una lettera molto polemica negli ultimi giorni. La showgirl ha rifiutato di parlarne suscitando l’immediata reazione della conduttrice. “Sapevi se ne sarebbe parlato, sennò sembra che io faccia dei tranelli” ha tuonato la D’Urso che ha interrotto l’intervista passando alla storia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.