Filippo Nardi a Live: Non è la D’Urso, “Aiutatemi..” (Video)

Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello 2, è diventato noto in Italia per la celebre sfuriata, durante il reality, per ricevere le sigarette. Reality che Filippo ha poi abbandonato. Le presenze televisive del londinese di origini toscane, però, non sono venute a mancare. Programmi come Le Iene o il Festivalbar lo hanno visto come conduttore con risultati anche molto positivi.

Proprio ieri sera, però, Filippo Nardi ha partecipato, in qualità di ospite, a Live: Non è la D’Urso. In collegamento da casa propria, l’ex gieffino ha parlato del suo recentissimo dramma. Filippo, infatti, avrebbe contratto il Coronavirus e sarebbe isolato in casa dal 3 marzo. Il conduttore chiede aiuto per avere la possibilità di fare un tampone per verificare le sue reali condizioni di salute.

Filippo Nardi, i sintomi da Coronavirus

Sono diverse settimane che Filippo Nardi cerca, invano, di effettuare un tampone. Il conduttore, infatti, ha avuto tutti i sintomi del Covid-19 e, da oltre 2 mesi, è in isolamento presso il proprio domicilio (esclusivamente da solo). In questo periodo incredibilmente lungo, ha confessato di essere uscito solo due volte per fare la spesa ma di non avere la certezza di essere stato effettivamente colpito dal Coronavirus.

“Mi hanno detto di stare a letto e che se stavo male dovevo chiamare l’ambulanza” ha detto Nardi a Live: Non è la D’Urso. Poi ha proseguito “Un giorno sentivo dei dolori fortissimi e avevo la febbre a 39”. Ha perso 8 chili l’ex gieffino che, al momento, è apparso davvero disperato e, più che altro, demoralizzato.

L’appello urgente

Il collegamento con Barbara D’urso, della quale, tra l’altro, Filippo Nardi aveva parlato poche settimane fa, è stato fatto per fare un appello importantissimo. In questi giorni si è fatto tanto parlare dei famosissimi tamponi che sarebbe corretto fare a tutti coloro che hanno avuto i sintomi e sono stati, quindi, probabilmente a contatto con il virus. A quanto pare, dopo diverse richieste effettuate, Filippo Nardi non è ancora riuscito a sottoporsi al tampone.

“I tamponi a chi li stanno facendo” ha tuonato il Nardi. “A me non lo hanno fatto” nonostante, lo ha precisato, le diverse denunce effettuate finora. “Non so come devo fare, aiutami” ha concluso il ragazzo. Un appello importante che la stessa D’Urso ha detto di aver accolto impegnandosi a cercare una valida soluzione per Filippo e per quelli nella sua stessa condizione. (Qui il video)