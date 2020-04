Nuove testimonianze sulla guerra tra Luigi Favoloso e Nina Moric: “Mi ha massacrato di botte” (VIDEO)

Nonostante la quarantena e l’emergenza sanitaria attualmente in atto in Italia, la guerra tra Luigi Favoloso e Nina Moric prosegue senza sosta. La donna è disposta a tutto pur di dimostrare la colpevolezza del suo ex per le aggressioni subite durante la loro relazione.

Ieri sera, quindi, a Live non è la D’Urso, è stato ospite Luigi il quale ha potuto ascoltare alcune testimonianze choc fatte contro di lui da conoscenti della sua ex. Da tali filmati sono emerse delle violenze davvero tremende.

Le testimonianze di conoscenti di Nina Moric

Nina Moric ha denunciato Luigi Favoloso per violenze fisiche. Allo scopo di avvalorare la sua tesi, la modella ha portato anche delle testimonianze. Durante la puntata di Live di ieri, Barbara D’Urso ha mostrato i filmati al destinatario della denuncia. Nelle clip in questione hanno parlato diverse persone, vicine alla donna, le quali hanno rivelato dettagli inaspettati sulle presunte violenze.

Tali persone hanno detto di aver appreso dalla Moric che il suo ex l’avrebbe massacrata di botte, le avrebbe tirato i capelli e dato schiaffi più volte. Naturalmente, la questione verrà affrontata nelle sedi opportune, tuttavia, Lady Cologno ha voluto intervistare Luigi per capire come si sarebbe difeso da tutto questo.

La replica di Luigi Favoloso

Il protagonista è apparso, come sempre, molto pacato e tranquillo nel corso del dibattito. Lui stesso si è difeso dicendo di non aver mai alzato un dito contro la donna e, pertanto, a suo avviso si sarebbe inventata tutto. La conduttrice, allora, gli ha chiesto in che modo si difenderà in tribunale da tutte queste gravissime accuse. Luigi Favoloso, allora, ha detto che in primo luogo Nina Moirc deve fornire delle prove certe delle sue accuse per poter dare luogo ad un processo.

In seguito, ha spiegato che scoprire quali date la donna ha inserito nella sua denuncia sarà un fatto molto interessante. Alcune di esse, a parere dell’ospite in studio, risultano completamente incompatibili con la verità. In una in particolare, infatti, pare che Luigi non fosse affatto in compagnia della Moric. Ad ogni modo, la conduttrice ha salutato il suo ospite augurandosi che si tratti solo di una vendetta da parte della sua ex. (Clicca qui per il video)