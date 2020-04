Mediaset accoglie la richiesta di Paolo Bonolis: nuovo cambio di Avanti un altro!

Ritornano le puntate inedite di Avanti un altro!

Arrivano delle bellissime notizie per tutti i telespettatori di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5. I nuovi appuntamenti torneranno a partire dal 3 maggio 2020 sempre alle 18:45. C’è da sottolineare, però, che tali episodi erano stati registrati precedentemente all’emergenza sanitaria per il Covid-19. Quindi vedremo ancora il pubblico in studio, nessuna mascherina e nessuno distanziamento sociale.

Mediaset aveva sospeso la normale programmazione nel mese di marzo causando il malcontento di Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tutti coloro che guardano il quiz televisivo. Ora i vertici del Biscione sono tornati sui loro passi, facendo ripartire l’edizione inedita. Stando al portale Bubino Blog, la trasmissione terminerà il prossimo 21 giugno. Ma le grandi novità non sono terminate qui.

Avanti un altro! ritorna anche il prossimo anno? Il rumor

Negli ultimi giorni sul web è stata diffusa un’altra indiscrezione che riguarda il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stando al portale Blogo, Avanti un altro potrebbe andare in onda anche il prossimo anno. C’è da sottolineare che il quiz televisivo ha degli ascolti strepitosi, anche in replica, ed è molto amato dal pubblico italiano.

C’è da dire, però, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, sarà difficile registrare le nuove puntate nei prossimi mesi. Sottolineiamo che il pubblico è il fulcro della trasmissione di Canale 5, quindi senza non avrebbe nessun senso. Ad esempio come La Corrida.

Grandi ascolti per il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Ricordiamo che dai primi di marzo 2020, tutti i giorni alle 18:45 su Canale 5 stanno andando in onda le repliche di questa nona edizione di Avanti un altro. Il game show capitanato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha un seguito di circa quattro milioni di telespettatori, toccando punte di sei milioni.

Spesso ha battuto anche la concorrenza, formata dal quiz tv di Rai Uno, L’Eredità di Flavio Insinna. Anche se quest’ultimo di recente è tornato ad impadronirsi della leadership in questa fascia oraria.