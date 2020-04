Uomini e Donne, Muriel Bassi torna a parlare di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: le parole inaspettate

Muriel era la corteggiatrice di Andrea Zelletta. Ecco che cosa ha detto su di lui, Natalia e la sua nuova storia d’amore

Uomini e Donne, Muriel Bassi: le parole inaspettate su Andrea e Natalia

Muriel Bassi ha partecipato a Uomini e Donne nella scorsa stagione come corteggiatrice di Andrea Zelletta. Tra loro si era creata una bella attrazione, ma gli scontri hanno portato il tronista ad eliminarla. Andrea ha poi scelto Natalia Paragoni con la quale sta vivendo felice la sua storia d’amore.

Muriel, a distanza di tanto tempo, è stata intervistata da MondoTv e ha ricordato la sua conoscenza con Andrea. Muriel ha ammesso di essersi posta male nel programma, di essere sempre stata sul piede di guerra per difendersi dagli attacchi. Era molto infatuata di Andrea, ma alla fine sapeva che non erano fatti per stare insieme.

Adesso segue Andrea e Natalia sui social e ha detto che le piacciono molto insieme e secondo lei sono una delle coppie più belle uscite dal programma di Maria De Filippi. Muriel è molto felice per loro perché trova che siano simili e in sintonia. Parole molto belle e inaspettate, voi che cosa ne pensate?

La storia con Fabrizio Baldassarre

In realtà Uomini e Donne le ha dato comunque modo di trovare l’amore. Infatti, adesso è fidanzata con Fabrizio Baldassarre, anche lui un corteggiatore del programma. Fabrizio ha corteggiato Sabrina Ghio e Angela Nasti. Poi tramite amici in comune si sono scambiati i numeri e si sono parlati. Entrambi erano rimasti colpiti dall’altro, non solo per l’aspetto fisico ma anche per il modo di fare.

Tuttavia, la loro conoscenza è stata bruscamente interrotta perché lui doveva partecipare come tentatore a Temptation Island Vip. Muriel lo ha incoraggiato a partecipare vivendosi l’esperienza al 100%, senza pensare a lei. In fondo, si erano appena conosciuti.

Durante il programma Fabrizio ha fatto qualche esterna con Chiara Esposito, la fidanzata di Simone Bonaccorsi. Tra loro non c’è stato nulla, solamente un’amicizia. Per questo quando il programma è finito, lui è tornato da Muriel, sicuro di voler iniziare una storia con lei. Infatti, si sono incontrati e per tre giorni sono rimasti chiusi in casa. Adesso la loro storia sta andando molto bene e hanno suggellato il loro amore con un tatuaggio di coppia.