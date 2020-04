Striscia la Notizia, la velina Shaila Gatta la combina grossa nei camerini: il ballo in shorts diventa virale [VIDEO]

La velina di Striscia la Notizia nostalgica del passato

Anche Shaila Gatta è nostalgica del passato. Infatti l’attuale velina mora di Striscia la Notizia ha sfogliato la sua gallery del telefono postando nuovamente una clip realizzata settimane fa all’interno dei camerini Mediaset di Cologno Monzese. Un video molto sensuale che ha attirato l’attenzione degli oltre 600 mila follower che la seguono quotidianamente su Instagram.

Un filmato di pochi secondi dove l’ex allieva di Amici di Maria de Filippi danza con un outifit da lasciare a bocca aperta il popolo del web. Di certo alla ragazza non manca la bellezza e la sensualità. “Ottobre 2019. MOOD #sfogliandolagalleriadeltelefono”, è questa la didascalia che la giovane ha aggiunto al fianco del video in questione.

Shaila Gatta sensuale su Instagram

Nella clip in questione si vede la bellissima Shaila Gatta danzare in modo sensuale davanti alla fotocamera del suo smartphone, tenuto in mano forse dalla collega Mikaela Neaze Silva. La mise della velina di Striscia la Notizia è formata dal suo costume di scena, ossia micro shorts e un top-crop che lascia scoperto il suo ventre piatto dove è possibile vedere i suoi addominali scolpiti.

Un look che, grazie alle movenze dell’ex allieva di Amici, ha totalmente infiammato il suo canale Instagram mandando in visibilio i follower. Inoltre, anche l’espressione della ragazza non è per niente passata inosservata al popolo del web. Un mix che ha reso il filmato virale sui vari social network. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web al filmato di Shaila Gatta

Come era prevedibile, la bellissima Shaila Gatta ha ricevuto un botto di complimenti per il suo balletto sensuale postato su Instagram. Inoltre la clip in questione ha ottenuto migliaia di mi piace.

C’è da dire che non è la prima volta che la velina di Striscia la Notizia realizza dei contenuti social del genere. Il camerino dello studio del tg satirico di Antonio Ricci, in passato è stato il luogo dove la ballerina ha mostrato ai follower la sua capacità a danzare.