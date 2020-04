Morgan, pesanti rivelazioni “Ecco cosa vogliono farmi”

Morgan racconta tutta la verità e lascia Mara senza parole

Morgan ospite della trasmissione di Mara Venier, Domenica In ha lasciato tutti senza parole, conduttrice compresa con delle rivelazioni che nessuno si aspettava. Mara gli ha detto che per lei è un onore averlo come ospite, che lo ritiene una persona tanto interessante, che è un peccato che si lasci trasportare dagli eventi, perdendo completamente la bussola.

Così l’uomo ha spiegato il perché delle sue azioni, spesso si comporta come non dovrebbe perché non riesce a trattenersi, lui ama la verità. La Venier con queste affermazioni fa sicuramente riferimento a quanto avvenuto a Sanremo.

Poi manda un messaggio di Adriano Celentano per lui e chiede a Mara di invitare Morgan Fisicamente in trasmissione non appena la storia del coronavirus arriverà al termine. La risposta di Morgan ha lasciato tutti sconvolti perché ha affermato che un altro invito gli farebbe sicuramente piacere, ma non sa se potrà esserci dato che il mondo è pieno di persone che vogliono fargli del male. Una rivelazione tanto pesante e grave che ha lasciato la conduttrice di sasso, che non è riuscita a fare altro se non cambiare totalmente argomento.

Morgan, il riferimento a Bugo, ecco perché ha agito in quella maniera

Morgan quando Mara gli ha detto che non i suoi comportamenti risultato essere esagerati, esasperati e fanno male alla sua immagine ha voluto parlarne e dare qualche spiegazione. Così non poteva non venire fuori l’argomento principale ovvero Bugo e tutto quello che è successo durante il festival di Sanremo. A quanto pare il cantautore ci tiene a dare delle motivazioni valide, perché non passi per la cattiva persona che secondo tutti è.

Nella sua vita ha commesso tanti errori, ma in questo caso si è comportato bene nei confronti di se stesso. Non ama le bugie o la strafottenza, la superiorità, così afferma che se si è comportato in quel modo è stato perché in quell’occasione ha usato l’unico mezzo che aveva per comunicare ciò che di importante aveva da dire.

L’emozione di Morgan dopo le parole di Adriano Celentano

Subito dopo Adriano Celentano gli ha detto che di lui ha sempre pensato fosse un genio, non compreso, dato che in molti di lui parlano in maniera negativa. Il cantanre ricorda ancora con tanta emozione il momento in cui si sono esibiti insieme durante il suo ultimo spettacolo. Ad emozionarsi è anche Morgan che chiede a Mara di poter sospendere un attimo e riprendere subito dopo.