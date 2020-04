Mara Venier, incidente imbarazzante a Domenica In: Si piega sul foglio e…. (VIDEO)

Domenica 26 aprile 2020 alle 14 su Rai Uno Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In. La professionista veneta ha tenuto compagnia milioni di telespettatori, con interviste vista Skipe, regalando emozioni e anche ricette. Ieri vista la stagione e il periodo è stata la volta del tiramisù e in diretta con il maestro pasticcere Iginio Massari e la sua collaboratrice ha spiegato passo per passo la ricetta.

Mara Venier ha invitato tutti a prendere appunti e lo stesso ha fatto anche lei. Seduta alla scrivania con carte e penna come se fosse a una scuola di cucina ha scritto ingredienti e passaggi ma proprio nel momento in cui si è abbassata i più attenti hanno notato un dettaglio piccante…

Incidente imbarazzante per Mara Venier

In molti hanno notato il look davvero audace di Mara Venier. Sempre in splendida forma e di buon umore, mentre era in diretta ha regalato ai telespettatori un siparietto piccante. Con addosso una camicetta rosa molto scollata , quando si è piegata sul foglio per scrivere è emerso un décolleté davvero straordinario. (Continua dopo il post)

A causa del microfono pesante, ancora una volta, Mara Venier ha dovuto sistemarsi, rendendo meno imbarazzante il momento. Lo stesso piccolo incidente è accaduto anche nelle settimane precedenti solo che il suo ex Gerry Calà ha avuto il coraggio di dirglielo evitando il peggio.

La ‘strana’ intervista a Domenica In di Morgan

Mara Venier nella puntata del 26 aprile di Domenica in si è collegata con molti ospiti. Da Flavio Insinna, a Gerry Calà fino a Morgan. La presentatrice Rai è rimasta molto colpita, come del resto anche il pubblico a casa da alcune dichiarazioni del cantante. Negli ultimi giorni, il maestro ha rivelato di voler cambiare e di avere un grande desiderio.

Nel corso della sua vita, l’ospite di Mara Venier si è reso conto di aver compiuto molti sbaglia e ha deciso di voler essere un padre migliore per i suoi figli. A lasciare a bocca la conduttrice e anche i telespettatori la sua affermazione sulla morte. Morgan ha lasciato intendere di essere stato minacciato da qualcuno. Minacce pesanti che lo