Caterina Balivo, la foto bollente diventa virale (FOTO)

Caterina Balivo lascia tutti a bocca aperta con una foto al naturale

Caterina Balivo, è una delle conduttrici più apprezzate, più amate e tanto seguita sui social, è una bravissima persona, ed anche a livello professionale non è niente male. Una donna di grande fascino, che buca lo schermo, che riesce ad attirare l’attenzione senza essere esibizionista o antipatica. Sa come ci si deve comportare, anche sui social, dove mantiene un ottimo rapporto con i suoi follower condividendo con loro parti della sua vita.

In questi giorni rende protagonista il suo pubblico durante delle dirette, mostrando attimi della sua vita in casa con il suo compagno o marito, del quale non sappiamo molto. Proprio in quest’occasione possiamo parlare dell’ultima sua foto che è diventata virale in pochissimi minuti. Una foto semplice, al naturale in cui però si vede molto.

Nella didascalia con la quale accompagna lo scatto scrive di essersi svegliata proprio così come si vede e poi chiede ai suoi follower di mostrare come loro si siano svegliati. Forse in pochi possono affermare di essersi trovati allo stesso modo, in ottima e smagliante forma. Nel suo scatto si intravede il seno, con tanto di capezzoli, che ci fanno capire che non Indossa il reggiseno.

Caterina Balivo oggi punta sulla bellezza e ottiene tantissimi like e commenti positivi

Caterina Balivo ha ricevuto subito complimenti da parte di tante persone che senza mostrare alcuna invidia hanno riconosciuto la sua bellezza. Ciò che fa tanto piacere è la spontaneità con la quale si mostra. Oggi ha deciso di puntare sulla bellezza ma non lo ha fatto con l’esagerazione di molte donne che appartengono al mondo della tv e non hanno chissà quale genere di contenuti.

Tra i commenti c’è chi dice che è bella come il sole, chi esclama che si può essere belle anche nella semplicità, che sta meglio senza trucco. Poi ovviamente non mancano i commenti degli uomini che affermano che quella foto fa ribollire il sangue.

Si riparte, Vieni da me ricomincia giorno 4 maggio

Nei giorni scorsi Si è saputo che la sua trasmissione Vieni da me ritornerà in onda a partire dal 4 maggio, al solito orario, alle 14. Così Caterina potrà ritornare ad abbracciare virtualmente, a distanza, il suo pubblico che ha dovuto salutare il 16 marzo senza sapere quando avrebbe potuto ricominciare.

Nel frattempo lei ha voluto mantenere con tutti il rapporto perchè non ama pensare di avere abbandonato tutti coloro che il pomeriggio le dedicano il proprio tempo. A breve si potrà tornare alla vita di sempre, quello che tutti noi stiamo aspettando già da parecchie settimane.