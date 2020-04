Il Paradiso delle signore trama replica 28 aprile: Agnese agitata, Cesare e Nicoletta tornano

A partire da martedì 28 aprile ci sarà il ritorno delle repliche del Paradiso delle signore di questa quarta stagione. Tale episodio sarà, infatti, contraddistinto dal ritorno di Gabriella in città e anche da quello di Cesare e Nicoletta.

I due saranno rientrati dal viaggio di nozze, mentre Adelaide si cimenterà nell’organizzazione del matrimonio tra Marta e Vittorio. Nel frattempo, al grande magazzino ci saranno delle new entry come Francesca Molinari e Marina Fiore.

Trama 28 aprile: Agnese agitata

Nella puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda martedì 28 aprile, vedremo un taxi costeggiare il grande magazzino. A bordo ci sarà Gabriella, la quale si preparerà per il suo ritorno trionfale allo shopping center. Intanto, a causa della partenza di Clelia, nel negozio ci saranno delle nuove arrivate, stiamo parlando di Francesca e Marina. Le due fanciulle riusciranno presto ad integrarsi con il resto del gruppo.

Salvatore e Gabriella, invece, potranno finalmente riabbracciarsi. I due piccioncini si incontreranno nuovamente in caffetteria e saranno pervasi dalla passione e dall’amore. Agnese Amato, invece, sarà un po’ in ansia. Sua figlia Tina è andata via a Londra e proverà a mettersi in contatto con lei inviandole un telefono. Intanto, però, la sarta si preparerà ad accogliere anche l’arrivo del nipote dalla Sicilia, si tratta di Rocco, un ragazzo poco avvezzo alla vita mondana e alla modernità che contraddistingue Milano.

Nicoletta e Cesare tornano al Paradiso delle signore

A Villa Guarnieri, invece, si respirerà un clima di festa. La contessa Adelaide si cimenterà nell’organizzazione delle nozze tra Marta e Vittorio. I due, finalmente, potranno coronare il loro sogno d’amore e saranno pervasi dalla gioia. Intanto, però, nella giornata del 28 aprile, le attenzioni ricadranno anche su altri due protagonisti del Paradiso delle signore, stiamo parlando di Cesare e Nicoletta.

Dopo essersi sposati, i due hanno trascorso anche il viaggio di nozze. Tutto ciò, però, non verrà mostrato ai telespettatori. La trama, infatti, ripartirà dal momento in cui i due faranno ritorno in città. La donna, però, sarà un po’ agitata, in quanto scoprirà che Riccardo le ha mandato un regalo mentre era via. Per tale motivo, deciderà di correre da lui per ringraziarlo.