Valeria Marini, “Non vorrei, ma devo parlarne”, ecco le sue rivelazioni shock

Valeria Marini, il racconto triste sulla madre

Valeria Marini durante l’ultima puntata di Live non è la d’Urso, in collegamento con Barbara D’Urso ha voluto fare una confessione shock alla conduttrice ed al pubblico tanto interessato. Dice che non Pensava di poter raccontare tutto in televisione, perchè sono fatti a cui tiene particolarmente, fatti personali e privati. Purtroppo però è arrivato il momento di farlo.

Così ha voluto raccontare quanto avvenuto con la madre Gianna, dato che è venuto fuori da qualche tempo che tra loro due il rapporto si è inclinato. E’ successo qualcosa, lo aveva accennato già a febbraio a Verissimo, Dopodiché non se n’era più parlato. Le due hanno subito un allontanamento, volontario, anche se non è successo nulla di particolare.

Valeria Marini allontana bruscamente dalla madre senza un vero e proprio motivo

Valeria Marini soffre tantissimo la separazione dalla madre, anche quando non possono vedersi per lavoro. Figuriamoci adesso con la questione del coronavirus. Le due però hanno attraversato un periodo difficile che forse le ha preparate al peggio. Tutto è avvenuto all’inizio del 2020, quando la madre Gianna ha deciso di pensare di più a se stessa, chiudendosi totalmente e tagliando qualunque rapporto anche con la figlia dalla quale sembrava essere inseparabile.

Valeria ha provato in tutti i modi a capire cosa le stesse succedendo, ma non c’è riuscita, così non ha potuto fare altro che rispettare le sue decisioni e andare avanti in attesa di un suo ritorno alla normalità. Nonostante questo dice di essere stata disperata, la madre per lei è sempre stata un punto di riferimento, ecco perchè tutta questa situazione è stata una coltellata dritta al cuore. Ovviamente Valeria non era da sola, era con il fidanzato Gianluigi Martino che non l’ha mai abbandonata.

Un amore indistruttibile, il virus ha dato la conferma: Gianluigi è l’uomo della sua vita

Durante la quarantena il suo fidanzato è stato accanto a lei come sempre, questa è stata la prova che lui è l’uomo della sua vita. Adesso sa che incontrarlo è stata la sua più grande fortuna, una benedizione, non se lo lascerà scappare. Poi Barbara D’Urso ha chiesto in particolare cosa fosse successo con Antonella Elia e Marco Senise.

Lei però ha dichiarato di non voler parlare di loro due. La risposta ha scatenato la rabbia di Barbara D’Urso che le ha chiesto di sospendere il collegamento. L’ha rimproverata dicendo che è stata invitata per parlare di queste tematiche, sapeva che le sarebbero state poste queste domande, quindi non ha senso Rifiutarsi. Il collegamento è stato subito sospeso in malo modo, chissà come le cose andranno tra le due. Chiariranno o no?