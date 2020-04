“Il vaccino non si fa al c*lo”: Naike Rivelli semi nuda, Ornella Muti pronta a farle la puntura [FOTO]

View this post on Instagram

L’Informazione Non È un OPINIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!! Facciamo chiarezza sul Post dei Vaccini 💉 please! Primo) Divulgare un informazione è un atto lecito che non comporta nessun tipo di suggerimento. Quando compriamo qualsiasi tipo di medicinale ci viene detto: LEGGERE BENE LE AVVERTENZE. Quando apriamo un pacchetto di Tachipirina, esiste UN FOGLIO CON SCRITTO: eccipienti e CONTROINDICAZIONI. Non vuole dire che se uno sta male con la febbre non si prende più il medicinale perché ha letto il bugiardino (foglio illustrativo) . Ognuno di noi ha il sacro diritto quando assume un vaccino o un medicinale, di sapere cosa sta prendendo e cosa contiene. Secondo) io e i miei fratelli, mio figlio e i miei nipoti, siamo tutti vaccinati. In Italia i bambini vengono vaccinati per legge. Quindi non capisco cosa c’entrino. Terzo) il repost di informazione sul rifiuto dei vaccini 💉, ovviamente si riferisce alle voci riguardo un possibile vaccino di massa contro il Covid-19. Cosa sicuramente meravigliosa, ma una persona di 65 anni sana adulta, che risulta IMMUNE al corona virus 🦠- come mia madre, dovrebbe poter rifiutare un Nuovo Vaccino Ancora in Fase di Sperimentazione se non è un pericolo per gli altri. Ho fatto Abbastanza Chiarezza?!? #naikerivelli #vaccini @ornellamuti @blueeyedfamily @dagocafonal @bufi_shameless @francini117 @_e_r_iika @elleluxibiza