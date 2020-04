Valeria Marini nella bufera: infrange la quarantena con la D’Urso e Federico Fashion Style? (FOTO)

Ieri sera, Valeria Marini è stata ospite a Live non è la D’Urso, ma in men che non si dica è finita nel mezzo di una bufera. La donna, infatti, prima della messa in onda della puntata, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali si è mostrata in compagnia del parrucchiere Federico Fashion Style.

Quest’ultimo sembrava essere a casa sua, tranquillo e sereno, mentre era intento a farle i capelli. Questo gesto ha, ovviamente, scatenato l’opinione pubblica, che l’ha accusata di non rispettare la quarantena. Nel calderone, poi, ci è finita anche la D’Urso. Vediamo tutti i dettagli.

Valeria Marini infrange la quarantena?

Valeria Marini è finita nella bufera per aver, forse, infranto la quarantena. La showgirl, infatti, prima di essere ospite di Barbara D’Urso, si sarebbe fatta sistemare i capelli dal famoso parrucchiere del Salone delle meraviglie. Successivamente, però, dopo che è stato sollevato il polverone, l’hair stylist ha chiarito che quei video fossero stati girati in precedenza, prima dell’esplosione della pandemia. I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio.

L’outfit indossato da Federico nelle sue IG Stories pare sia lo stesso di quello sfoggiato in quelle della Marini, pertanto, pare proprio che le clip siano state girate nella stessa giornata. A polemizzare ulteriormente sulla vicenda è stata anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha provveduto a denunciare tutte queste incongruenze.

La bufera anche contro Barbara D’Urso

Ad ogni modo, la bufera che ha travolto Valeria Marini ha investito anche la D’Urso. La showgirl, infatti, ha pubblicato una foto in cui lei e la conduttrice sono abbracciate. I follower, ovviamente hanno subito accusato le due dame di aver infranto la quarantena non rispettando le distanze di sicurezza. In questo caso, però, è stata la stessa Valeria a fare chiarezza. La donna ha spiegato che lo scatto è vecchio e non attuale.

Al di sotto del post in questione, inoltre, sono intervenuti anche alcuni sostenitori della stellare ex gieffina per difenderla. Essi hanno detto che lei sa truccarsi e prepararsi da sola, pertanto, non ha bisogno di nessuno per farlo.