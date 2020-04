Marco Liorni, notizia bomba su di lui, la decisione della Rai

Marco liorni ottiene più spazio in TV, il conduttore in prima linea

Marco Liorni conduttore Rai, sta riuscendo ad essere sempre più presente in TV dimostrando di essere all’altezza di qualunque situazione, di essere un professionista facilmente piazzabile in tutte le trasmissioni. Dalle più leggere a quelle più impegnative. Marco fino a qualche settimana fa ha condotto la vita in diretta insieme a Francesca Fialdini, andata benissimo fino allo stop.

Una trasmissione che ha sempre fatto compagnia al pubblico nonostante abbia Cambiato più volte conduttori. Adesso l’uomo ja una trasmissione tutta sua che addirittura da questo momento in poi avrà molto più spazio. Stiamo parlando di Italia si. La trasmissione infatti andrà in onda molto di più del previsto, proseguendo fino al 27 giugno.

Così il conduttore senza troppi problemi è passato al sabato pomeriggio con un programma studiato proprio da lui, per intrattenere il pubblico. A quanto pare c’è anche riuscito, dato che ha avuto parecchio successo, registrando tantissimi ascolti.

Marco Liorni e i suoi ospiti sono il top

Marco Liorni per qualche settimana ha anche preso il posto della Grande Mara Venier. La trasmissione Domenica In infatti è stata costretta a fermarsi per qualche tempo a causa di un contagio all’interno del team che non ha permesso di proseguire. Nonostante Marco non sia stato abituato a condurre una trasmissione La domenica, anche in questo caso si è comportato in modo eccellente.

A dare il massimo sono anche gli ospiti fissi Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo pratici e flessibili che trattano tematiche importanti e poi riescono anche ad essere leggeri dedicandosi a tutt’altro. Si perché si tratta di una trasmissione in grado di trattare qualunque argomento senza annoiare il pubblico anzi rendendolo ampiamente partecipe.

In Estate a lui andrà la conduzione di Reazione a catena

Durante l’estate il conduttore sarà impegnato anche nella conduzione di Reazione a catena lo storico programma Rai che ha sempre registrato grandi ascolti. Ovviamente tutto in dubbio visto che almeno per il momento non è possibile dire con certezza che i programmi che solitamente sono andati in onda in estate potranno ricominciare come sempre.

Molti di questi richiedono la partecipazione di diversi concorrenti, qualche studio permette di mantenere le distanze, qualcun altro no. In alcuni il pubblico è necessario, in altri si può fare a meno, anche se i risultati ovviamente saranno diversi dai soliti. Al momento Liorni ha tranquillizzato i suoi fan ammettendo di aver già dato la sua disponibilità quindi probabilmente si sta pensando a studiare il modo migliore per fare si che il pubblico non rinunci a nulla.