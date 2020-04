“Mezzo morto, non mi sento bene…”: Giulio Raselli, lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne [FOTO]

Giulio Raselli ammette di stare male

Dopo la scelta a Uomini e Donne avvenuta qualche mese fa, Giulio Raselli e Giulia D’Urso dallo scorso marzo stanno trascorrendo la quarantena insieme.

I due hanno deciso di non perdere tempo andando a convivere subito dopo la loro esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, però, il ragazzo ha avuto un duro sfogo sul suo account IG, affermando che la reclusione forzata in casa lo sta stancando molto.

Infatti le sue giornate sono alternate da momenti di euforia a attimi di tristezza. “Ieri mi sentivo a mille, avevo proprio voglia di fare, uscire, oggi morto. Ma secondo voi è lo stare perennemente in casa, secondo me ti opprime ti toglie aria al cervello. Oggi non mi sento bene”, ha detto il giovane sul social network.

Lo sfogo dell’ex troniste su IG

Oltre all’ex tronista Giulio Raselli, anche la fidanzata Giulia D’Urso inizia a sentire il peso della lunga quarantena per il Covid-19. Attraverso il suo profilo Instagram, che ha un grosso seguito, il ragazzo di Valenza ha asserito “Per me è un disastro. Oggi sto proprio male, male mentalmente mi gira la testa”. Oltre allo sfogo, il giovane ha condiviso anche uno scatto in cui fa vedere i suoi occhi perplessi dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Con molta probabilità anche l’ex protagonista di Uomini e Donne come il resto degli italiani si aspettava delle misure differenti. Ad esempio l’ex dama Ida Platano ha detto di essere delusa e arrabbiata, soprattutto lei che è una parrucchiera e che potrà aprire solo a giugno 2020. (Continua dopo la foto)

Giulia D’Urso si lamenta del suo aumento di peso

Anche per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia D’Urso la quarantena per il Coronavirus inizia a pesarle causandole dei piccoli problemi. La compagna di Giulio Raselli ha affermato che in queste ultime settimane reclusa in casa ha mangiato più del dovuto e da qualche giorno ha iniziato la dieta la sua dolce metà. “Siamo esauriti”: ha asserito la ragazza dicendo addio a piatti prelibati.