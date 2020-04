Silvia Toffanin riceve una richiesta assurda su IG: c’entra il compagno Pier Silvio Berlusconi [FOTO]

Silvia Toffanin contraria ai profili social

Sappiamo perfettamente che Silvia Toffanin e il compagno Pier Silvio Berlusconi non hanno dei loro profili social. A svelarlo è stata la stessa conduttrice di Verissimo affermando che vuole tenere fuori la sua vita privata perché tiene molto alla privacy. Tuttavia ci sono molte fanpage che si occupano dell’ex Letterina di Passaparola, aggiornando i follower della messa in onda delle trasmissioni televisive.

E proprio in un account del genere, un utente web ha fatto una richiesta assurda alla professionista vicentina, tirando in ballo anche il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset. Di cosa si tratta?

Un follower chiede la messa in onda dei Cesaroni

In una fanpage dedicata alla bellissima Silvia Toffanin un utente uomo ha spiazzato gli altri follower chiedendo alla conduttrice di Verissimo un piacere. In pratica vorrebbe che lei dicesse al compagno Pier Silvio Berlusconi di fare, dopo diversi anni in cui è stata chiusa la fiction tv, una specie di reunion de I Cesaroni.

Ricordiamo che quest’ultima è stata una delle serie di maggior successo di Mediaset degli Anni 2000, con protagonisti Claudio Amendola, la collega Elena Sofia Ricci e tanti altri attori di calibro. In poche parole, la presentatrice di Canale 5 dovrebbe fare da tramite per lui con lo scopo di far giungere il messaggio al padre dei suoi due figli. (Continua dopo il post)

L’assurda richiesta di un utente a Silvia Toffanin

La richiesta del fan di Silvia Toffanin è stata scritto in questo modo: “Scusa cara Silvia, potresti dire a tuo marito di fare tornare la fiction #ICESARONIALCUNIANNIDOPO?”. Un messaggio che con molta probabilità non arriverà mai alla conduttrice Mediaset e nemmeno al compagno Pier Silvio Berlusconi. Infatti quello citato non è un profilo ufficiale della vicentina, ma solo una fanpage.

Nel frattempo, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il sabato pomeriggio continua la programmazione de Le Storie di Verissimo. Si tratta de il meglio di, dove vanno in onda le migliori interviste delle ultime edizioni dello storico rotocalco di cronaca rosa.