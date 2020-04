Una Vita, anticipazioni: Cinta scopre che la sua famiglia è in rovina

Arrivano nuove anticipazioni per le puntate di Una Vita che vedremo su Canale 5 tra qualche tempo. Cinta verrà a sapere che la sua famiglia è sull’orlo della rovina e penserà ad un modo per aiutare i suoi genitori. Nel frattempo, Samuel sarà costretto a chiedere un prestito, nella speranza di risolvere i suoi guai finanziari.

Una Vita anticipazioni: Eduardo minaccia Telmo

Nelle future puntate della soap opera, Genoveva e Samuel saranno oppressi dai debiti e dalle minacce degli strozzini. Non sapendo che altro fare, l’Alday proverà a chiedere un prestito alla banca, che gli sarà negato. Disperato, si recherà così da Liberto, che al contrario si lascerà commuovere dal racconto di Samuel. Le anticipazioni di Una Vita svelano che Eduardo scoprirà che la moglie lo tradisce e non perderà tempo per minacciare Telmo. Tuttavia, l’ex religioso si farà aiutare da Ursula per continuare a vedere Mateo.

Gli spoiler di Una Vita raccontano inoltre che Lucia si recherà da Felipe e lo troverà in uno stato pietoso, dopo che averà scoperto la verità sulla morte di Celia. La Alvarado proverà a consolarlo, ma sarà inutile. Intanto, Cinta farà un’amara scoperta che la lascerà senza fiato: la sua famiglia è sull’orlo della rovina. La ragazza penserà ad un modo utile per fare in modo che la situazione non volga in tragedia. Susana, preoccupata per il silenzio di Felipe, andrà a controllare le sue condizioni e lo troverà con in mano una pistola. L’avvocato, sul punto di togliersi la vita, verrà fermato in tempo dall’ex sarta.

Genoveva e Samuel aiutati da Liberto

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Samuel e Genoveva disperati. La Salmeron proverà a chiamare la sua amica Marlen per proporle un affare, ma Liberto arriverà in tempo utile per dare loro una mano. Il marito di Rosina concederà un prestito alla coppia che, almeno per un po’, potranno tirare un sospiro di sollievo.

Lucia capirà di non poter più mentire e così confesserà ad Ursula di essere affetta da una grave malattia. Non le resta molto tempo da vivere e farà promettere alla Dicenta di proteggere Telmo e Mateo dalla cattiveria di Eduardo. Gli spoiler di Una Vita svelano inolyte che Cinta troverà il modo per aiutare i suoi genitori.

Nonostante Bellita le abbia impedito di esibirsi, la giovane salirà di nuovo sul palco per cantare, ma travestendosi e coprendo il volto. Le esibizioni della ‘donna del mistero’ saranno apprezzatissime e Cinta metterà da parte un bel gruzzolo per aiutare la sua famiglia.