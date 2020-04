Una Vita anticipazioni: Bellita disperata, Lucia si allontana da Telmo

Cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita? Le anticipazioni svelano che Bellita avrà intenzione di tornare a cantare, ma tale decisione le sarà quasi fatale. Intanto, Rosina si convincerà che suo marito abbia intrecciato una relazione con una donna misteriosa.

Telmo e Mateo faranno ritorno al quartierino dopo che Ursula li avrà rintracciati ma Lucia sarà ferma sulle sue posizioni: la storia con il Martinez deve terminare, se non vuole che Eduardo faccia del male al suo amante.

Una Vita spoiler: Liberto fa preoccupare Rosina

Nelle prossime puntate della soap, Felipe verrà finalmente a sapere la verità sulla morte di Celia e ne resterà sconvolto. In un primo momento non crederà alla versione di Ramon ma, dopo aver riflettuto, capirà che è arrivato il momento di aprire gli occhi e accettare la realtà dei fatti.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano inoltre che Méndez continuerà a indagare sulle origini di Genoveva, certo che la donna nasconda qualcosa. Brutte notizie anche a casa dei Domínguez, affranti dopo aver appreso che tutti i loro investimenti nella coltivazione delle olive sono andati in fumo. A quel punto, Bellita prenderà la decisione di tornare ad esibirsi sul palco, nella speranza di risolvere la grave crisi economica che ha colpito la sua famiglia.

Gli spoiler di Una Vita svelano che Rosina si convincerà del fatto che suo marito abbia un’amante. Presa dallo sconforto, lo affronterà ma la verità sarà un’altra. Messo con le spalle al muro, Liberto confesserà alla moglie di aver concesso un prestito di denaro a Samuel in modo che potesse ripagare il debito di Ariza. Nel frattempo, Lucia riuscirà a convincere Telmo e Mateo a lasciare Acacias per sfuggire alla furia di Eduardo. Il Martinez però, non saprà che la sua amata è affetta da una grave patologia.

Telmo e Mateo tornano nel quartierino

Ursula raggiungerà Telmo e il piccolo Mateo e li esorterà a non ascoltare la preghiera di Lucia. I due ascolteranno la Dicenta e scenderanno dalla carrozza. Il Martinez si precipiterà dalla Alvarado che, nonostante sia lieta di rivederlo, gli dirà di non poter continuare la relazione clandestina con lui, dato che Eduardo ha scoperto tutto. Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che Genoveva non ne potrà più delle pressioni di Méndez e si sfogherà con Samuel. L’Alday prometterà alla consorte di risolvere le cose, anche se il suo unico pensiero sarà il debito non saldato con il perfido Ariza.

Infine, gli spoiler di Una Vita svelano che Antonito verrà a sapere che Ramon è uscito di casa per fare una passeggiata e che Felipe lo ha inseguito. Temendo il peggio, avvertirà Lolita e Liberto, che accorreranno in suo aiuto per evitare il peggio.