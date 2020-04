Brutte notizie per Maria De Filippi: stop al nuovo Uomini e Donne

La scorsa settimana Uomini e Donne è tornato in onda con una veste tutta nuova. Dopo la sospensione sull’emergenza coronavirus Maria De Filippi ha deciso di continuare ad andare avanti con il programma cambiando alcune regole. Le protagoniste sono state Giovanna Abate e Gemma Galgani ma purtroppo la padrona di casa non ha ottenuto il risultato sperato.

Di conseguenza, avrebbe deciso di ritornare in televisione con la versione classica di Uomini e Donne e archiviare definitivamente questo esperimento ‘fallito’. Il programma si dividerà di nuovo tra il Trono Classico e Trono Over, non sono ancora note le modalità. Di sicuro sarà negli studi sarà vietata la presenza di un alto numero di persone e non ci sarà nemmeno il pubblico.

Uomini e donne torna nella sua versione originale

Dopo la diretta del 26 aprile del Premier Conte che ha anticipato l’inizio della fase 2, Uomini e Donne è pronto a tornare in onda alla vecchia maniera. Nonostante le difficoltà che ci saranno Maria De Filippi ha deciso di trasmettere il proprio format nella versione classica. Questa versione social non è piaciuta affatto al pubblico e lo conferma lo share ottenuto in questi giorni.

Uomini e donne è un programma ‘fisico’ e alla gente piace che corteggiatori e tronisti possono toccarsi. Naturalmente questo ora non accadrà e vista ancora l’emergenza Coronavirus, Maria di sicuro rispetterà tutte le dovute regole di sicurezza.

Gemma ancora lei la protagonista del trono over

Chi segue Uomini e Donne sa benissimo che Gemma Galgani da anni ormai è lei la protagonista indiscussa del programma. La dama torinese è alla ricerca dell’amore da circa 10 anni e purtroppo ancora oggi non ha trovato la sua anima gemella. I suoi siparietti al centro dello studio con Tina Cipollari e anche le sue storie d’amore appassionano il pubblico. E proprio per soddisfare i propri telespettatori, che Maria De Filippi ha deciso di continuare a darle la possibilità di conoscere persone anche durante questo brutto momento.

Purtroppo la sua iniziativa non è piaciuta e ora tutto ritornerà come prima. Di sicuro la notizia dell’addio del nuovo Uomini e Donne avrà fatto piacere ai fan, che non vedono l’ora di rivedere tutti i partecipanti dei due troni.