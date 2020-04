Oroscopo 28 aprile: Leone dinanzi una scelta, Cancro conquista sensibilità

L’Oroscopo del 28 aprile denota l’ingresso della Luna in Cancro e questo vi aiuterà ad essere più sensibili. Il Leone si troverà davanti una scelta inaspettata. Pesci in ripresa almeno dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Sarete pervasi da un’irrefrenabile voglia di sentirvi liberi. Questo potrebbe condurvi verso delle scelte inattese che genereranno un cambiamento nella vostra vita. Piccole tensioni in amore, meglio mantenere la calma nelle prossime 24 ore. A lavoro, invece, potrebbe esserci qualche novità in vita.

Toro. State attraversando un periodo alquanto favorevole, ma non abbassate la guardia. Nella giornata odierna, infatti, potrebbe esserci qualche tensione e qualche discussione inaspettata. Cercate di rimanere calmi nei rapporti con la famiglia. Anche nel lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti che vi destabilizzeranno.

Gemelli. L’oroscopo del 28 aprile per i nati sotto questo segno mette in evidenza qualche piccola tensione. Sarete ostinati e caparbi, anche su cose che, in realtà, non saranno davvero importanti per voi. Questo vi farà perdere un po’ il controllo. Attenti a qualche piccola discussione sul lavoro. Forse è il caso di restare un po’ in disparte e aspettare che passi la bufera.

Cancro. La Luna entra finalmente nel vostro segno e questo vi renderà un po’ più malleabili nella sfera emozionale. Sarete più sensibili e romantici. Se siete in coppia, approfittate di questa posizione favorevole per trascorrere qualche momento d’amore con la vostra metà. Per i single, invece, si son buone opportunità in vista.

Leone. Scelte in vista, sia in amore sia nel lavoro. La vita potrebbe porvi dinanzi un bivio che vi genererà molta tensione. Per una volta, cercate di seguire il vostro cuore e il vostro istinto. Avete voglia di fare progetti importanti, ma il periodo non vi permette di essere molto lungimiranti. Apprezzate di più il vivere alla giornata.

Vergine. Non scappate dai problemi, ma affrontateli. Questo è l’unico modo che avete per uscire dall’impasse che vi siete creati da soli. Spesso vi crogiolate in problemi che neppure esistono, ma adesso è giunta l’ora di abbattere tutte le barriere. Se avete un problema con il partner ditelo chiaramente, non aspettate che sia lui, o lei, a intuirlo.

Previsioni astrologiche 28 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi è il giorno giusto per mantenere la calma e contare fino a 10. Per indole siete impulsivi e non riuscite a tenere sotto controllo le vostre reazioni, cosa che spesso vi porta a pentirvi. Ebbene, cercate di essere più predisposti all’ascolto nella giornata odierna, invece che alla chiacchiera. Siate cauti anche nel lavoro.

Scorpione. La parola d’ordine della giornata odierna è: collaborazione. Anche se spesso siete pervasi dalla sindrome dell’invincibilità, ricordate che purtroppo non siete indistruttibili. Se riscontrerete problemi in qualche ambito, non esitate a chiedere aiuto a qualcuno. Buono anche l’amore, ricongiungimenti in vista.

Sagittario. Oggi potreste pagare le conseguenze della tensione degli ultimi giorni. Badate di più alla vostra salute e alla vostra forma fisica. Attorno a voi potrebbero esserci persone che stanno provando a spezzarvi i passi. Ponetevi le giuste domande ma non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al posto vostro.

Capricorno. Nonostante i nati sotto questo segno si trovino nella loro fase di rinascita, oggi potrebbe esserci una piccola battuta d’arresto. L’Oroscopo del 28 aprile, infatti, è caratterizzato da un po’ di nervosismo, sia in famiglia sia nel lavoro. Continuate ad inseguire la vostra strada senza lasciarvi condizionare dagli altri.

Acquario. Siate cauti e attenti nella sfera che riguarda il lavoro. Potrebbero esserci delle piccole tensioni e incomprensioni. Cercate di tenere a bada le emozioni per quanto riguarda la famiglia e siate più aperti al dialogo. Qualcuno attorno a voi potrebbe avere un problema e necessiterà del vostro aiuto, non ignoratelo.

Pesci. Buone proiezioni dal punto di vista del lavoro. Cercate di essere più carismatici e persuasivi, per ottenere ciò che volete, gli astri oggi sono dalla vostra parte. In amore continua ad esserci qualche complicazione. Forse siete troppo attratti dagli amori impossibili, per questo vi sembrerà di non riuscire mai a trovare l’anima gemella.