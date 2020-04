Giulia De Lellis parla della sua storia con Andrea Damante:”Volevamo tenerla per noi”

Sono passate alcune settimane da quando è stato annunciato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ma la coppia è ancora al centro del gossip. La notizia ha riempito le pagine dei giornali specializzati e ha diviso i social con i fan dei damellis che sono a dir poco felici della situazione.

La bella influencer ha finalmente parlato della sua storia con il dj veronese. Ospite durante una diretta instagram di Simona Ventura, Giulia De Lellis ha raccontato come sta vivendo questa situazione. Ricordiamo, infatti, che i due stanno passando questa quarantena insieme a Pomezia. Per quel che sembra, però, non sono da soli ma sono con la famiglia dell’ex corteggiatrice romana.

L’infinita storia d’amore tra Giulia e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata la prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto mentre i due erano intenti a rientrare a casa dopo aver fatto la spesa.

Le rivelazioni di Giulia De Lellis

Come detto in precedenza, Giulia De Lellis è stata ospite durante una diretta instagram di Simona Ventura. La conduttrice si è inizialmente complimentata con l’influencer per il coraggio con il quale ha affrontato tutta la vicenda.

Successivamente è stata l’ex corteggiatrice ha raccontarsi. Giulia De Lellis, infatti, ha rivelato che inizialmente avevano deciso di tenere un po’ di cose per loro ma evidentemente non è stato possibile. Avrebbe preferito viversi con maggiore riservatezza la cosa prima di renderla pubblica. L’influencer ha ammesso che nella scelta ha seguito solo il cuore senza ascoltare la ragione con la speranza che sia la scelta giusta.