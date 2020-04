Amici 2020, la confessione di Nicolai Gorodiski sulla produzione

La confessione di Nicolai

Da quando è terminato Amici 2020 Nicolai Gorodiski sta facendo parlare di sé. E’ stato al centro delle polemiche, in quanto alcuni hanno addirittura insinuato che fosse raccomandato. Il suo modo di fare non è stato frenato, neanche in seguito alle offese rivolte a Timor Steffen.

Non a caso quest’ultimo non si è alzato per applaudire il ballerino nel momento in cui ha lasciato lo studio. Alessandra Celentano gli ha riservato lo stesso trattamento, ma ha subito la predica di Maria De Filippi. La maestra non lo ha mai visto di buon occhio perché lo reputa meno bravo di Javier Rojas. La situazione ha alimentato in entrambi lo spirito della competizione. A riguardo ciò Nicolai ha fatto un’esternazione che potrebbe compromettere il programma.

‘La produzione ci metteva contro’

La confessione di Nicolai sulla produzione potrebbe creare dei problemi. Ha riferito di essere entrato in un secondo momento nel talent show e ha subito ottenuto la maglia per accedere al Serale. Javier non ha nascosto il suo disappunto perché non ha sudato come gli altri per guadagnarsela.

Ha sminuito il mondo della danza dell’Ucraina perché la sua tecnica non è perfetta. Una volta entrati nella casetta non sa come spiegarlo, ma era come se la produzione facesse di tutto per creare le ostilità. In effetti si sono sempre sfidati e puntualmente la giuria dava a lui la vittoria. Questo ha stressato Javier al punto tale da considerare l’altro una sorta di nemico.

Alla fine si sono chiariti per poi condividere il montepremi di 100 mila euro. Nicolai si considera una brava persona, dunque gli dispiace se non è stato percepito dai telespettatori. Attualmente i due giovani stanno trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tetto. Ciò dimostra che l’amicizia ha avuto il sopravvento su ogni tipo di rancore.

‘Mi piacerebbe tantissimo ballare in un concerto di Gaia’

La convivenza forzata sta riuscendo bene. Nicolai l’ha dimostrato pubblicando un video in cui improvvisa un balletto con Javier sul terrazzo di casa. Di recente ha anche rivelato un suo sogno, ovvero poter ballare sul palco mentre Gaia Gozzi canta. Anche la vincitrice vorrebbe concretizzare quest’idea, quindi a breve li rivedremo insieme. Spera che possa finire al più presto la pandemia per poterla riabbracciare.