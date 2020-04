Teresanna Pugliese su Instagram, “È stato terrificante…”

Teresanna Pugliese, dopo l’esperienza vissuta tanto intensamente a Uomini e Donne diversi anni fa, è sbarcata quest’anno all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Un’edizione particolare, chiusa in anticipo rispetto al previsto a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Una situazione che ha sconvolto non poco gli inquilini all’interno della casa più spiata d’Italia la cui esperienza è stata irrimediabilmente segnata.

Nonostante non sia arrivata in finale, l’esperienza di Teresanna al GF VIP si è conclusa comunque quando la situazione in Italia, per il Covid-19, era molto seria. Era iniziata la quarantena, le strade erano deserte, i contatti vietati. Uscire dalla casa, dunque, è stato traumatico per tutti.

Teresanna Pugliese, ritorno alla realtà traumatico

Teresanna Pugliese è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP in un momento molto particolare per il nostro Paese. Già dai primi minuti, la ragazza ha confessato di aver percepito che la realtà che aveva lasciato prima di entrare nella casa non era più quella che stava ritrovando. Operatori con le mascherine, guanti protettivi, distanza di sicurezza, tutte cose mai viste prima di quel momento.

Il trauma maggiore, però, Teresanna Pugliese l’ha subìto nelle ultime ore. “Oggi ho fatto la mia prima spesa ed è stato terrificante“ ha confessato l’ex inquilina su Instagram. Poi ha proseguito “Oggi ho fatto i conti con la realtà, ho visto la realtà fuori.. le persone.. come si cammina, è stato bruttissimo”.

Un’iniezione di coraggio

Teresanna Pugliese, quindi, ha avuto un impatto bruttissimo con quella che è la realtà attuale. La ragazza, sempre su Instagram, ha manifestato tutta la sua tristezza e ha chiarito “Dobbiamo essere forti, c’è un mondo, là fuori, completamente cambiato”. Lo stato d’animo della Pugliese non è passato inosservato ai fans che si sono premurati a starle vicino cercando, comunque, di tranquillizzarla per quanto possibile.

Teresanna è stata molto attiva sui social nelle ultime settimane. La ragazza ha condiviso foto con la sua famiglia specificando come proprio la famiglia rappresenti tutta la sua vita e come non potrebbe assolutamente fare a meno di lei. Fortissime anche le critiche che la Pugliese ha riservato a Vittorio Feltri dopo le frasi molto pesanti che il direttore di Libero ha utilizzato nei confronti dei meridionali. Tutto il Sud Italia, infatti, è stato identificato come un territorio di molto inferiore rispetto al resto del Paese.