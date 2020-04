Nomignolo nell’intimità fa calare desiderio ad una donna: coppia in crisi

La passione in una coppia è il momento più delicato che possa esistere. Basta davvero un passo falso e finisce tutto male. Un po’ come è accaduto a questa ragazza; un nomignolo nell’intimità usato nel modo sbagliato le ha fatto spegnere la fiamma ardente della passione.

Una cosa questa che sta mettendo addirittura in discussione la sua storia. Per questione di privacy i nomi dei due fidanzati non sono stati divulgati, ma il post pubblicato su Reddit dalla donna non lascia adito a dubbi.

Nomignolo nell’intimità sbagliato: ragazza delusa dal fidanzato

Secondo il post pubblicato sui social, la donna “non si è mai sentita così spenta” sessualmente come quella sera. Il soprannome usato dal ragazzo nel tentativo di parlare in modo eccitato, le ha smorzato l’entusiasmo. Anzi pare che la donna sia rimasta inorridita dal soprannome del suo ragazzo in quel momento, e non ha idea di cosa fare adesso. Cioè se troncare o meno la loro relazione.

In quel momento il suo ragazzo l’ha delusa, le ha fatto passare la voglia di condividere il momento di passione. Un nomignolo nell’intimità completamente fuori luogo.

Le parole deludenti usate dal ragazzo

Il suo ragazzo stava provando a sedurla con un po’ di frasi sconce in camera da letto. Ma quando ha finito con il chiamarla un “piccolo pomodoro sporco”, alla ragazza è passata la voglia di fare tutto.

È rimasta a dir poco inorridita dalla bizzarra osservazione. Così ha deciso di rivolgersi agli utenti SEL social Reddit per chiedere consigli su cosa avrebbe dovuto fare ora. Qui, oltre a spiegare cosa è successo nell’incontro imbarazzante, ha anche rivelato tutti i problemi della relazione, il che ha incoraggiato gli utenti a consigliarle di lasciare il ragazzo.

La coppia è sull’orlo si dividersi?

Le amiche della donna l’hanno spinta a mettere la parola fine a questa storia. Se già prima c’erano dei dubbi, ora con il nomignolo nell’intimità completamente fuori luogo, il vaso è trabboccato.

Nel post di Reddit la ragazza ha scritto: “Quindi io e il mio ragazzo ci frequentiamo da sei mesi, abbiamo una relazione abbastanza normale ma ci mettiamo in discussione“. Secondo quanto scrive la ragazza, di solito le loro liti ruotano attorno a cose stupide che può dire lui. Ma pare ci sia molto di più. “Molte volte non trovo il mio ragazzo così attraente. Sono riuscita finora a non lasciare che questo influenzi il modo in cui la nostra relazione è andata perché lo amo davvero. Ma adesso non sono più sicura di voler proseguire con questa storia”.