Cane Salvadanaio: incidente trasforma Evie in una star del web

Cane salvadanaio è il soprannome dato ad Evie. Si tratta di un golden retriever un po’ lunatico, a cui, proprio per il suo carattere bizzarro, è stato fatto un taglio a mo’ di fessura di salvadanaio proprio sulla testa. Rachel Sharpe, la padrona, stava riordinando la barba di suo marito quando Evie ha deciso di giocare con arnesi e tronchesi. Un piccolo incidente mentre giocava però, le è costato questo mini scalpo sul capo. Le sue foto sono diventate subito virali su Facebook.

Cane salvadanio: un incidente finito bene

Il cane salvadanaio, un golden retriever di nome Evie, ha un carattere molto eccentrico ed anche un po’ lunatico. Proprio a causa del suo entusiasmo energico, qualche giorno fa l’ha reso vittima di un incidente finito bene. Un episodio che gli ha provocato questo taglio sul capo dove sembra si possa infilare una monetina.

Rachel Sharpe stava facendo la barba a suo marito Joel quando il rumore dei tosatori ha fatto sussultare il figlio Christian di un anno. Tentando di mostrargli che non c’era nulla da temere, Rachel, che di mestiere fa il tecnico delle unghie, si è avvicinata al suo Evie per dare prova al piccolo che nemmeno il loro cane fosse intimidito dal rumore.

Sfortunatamente, Evie era così desiderosa di prendere parte a quello che forse per lei era un gioco, da eccitarsi troppo e rimanere vittima di quello stesso rasoio. E così ad Evie è saltato un pezzo di pelliccia di 1 cm dal centro della fronte.

Evie diventa la star di Facebook

Il spontaneo taglio di capelli fai-da-te di Evie ha lasciato un rettangolo perfetto nella parte superiore della sua testa, simile alla fessura per monete tipica del carosello. E così il padrone ha scattato una foto con una moneta in mano come se volesse infilarla mella sua testa. Postando queste foto su Facebook, pare che subito siano state condivise per un totale di 42.000 volte.

Grazie al successo avuto sui sociale, al cane è stata lasciata quella forma perfetta di salvadanaio sulla cima della sua testa. Purtroppo Joel è costretto a tagliare la barba perché lavora a contatto con materiali incendiabili. E a causa del coronavirus non poteva andare dal suo barbiere. Non avrebbe mai immaginato che un momento così potesse trasformarsi prima in un rischio per il cane e poi in una gag divertente dello stesso. I social sono ormai innamorati di Evie e l’hanno per giunga soprannominato il cane salvadanaio. Secondo i padroni, a volerlo fare apposta, un taglio così non sarebbe mai venuto fuori.