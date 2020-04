Adriana Volpe, sui social come mamma l’ha fatta (Foto)

Adriana Volpe è tra le conduttrici italiane più popolari. Una popolarità che si è accresciuta ulteriormente a seguito della partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Dopo aver abbandonato il gioco a causa del Coronavirus che le ha portato via l’affetto del suocero. Dall’uscita dalla casa, la conduttrice è diventata nuovamente molto attiva sui social condividendo con i followers diversi momenti delle sue giornate.

Una delle ultime foto condivise, però, ha attirato particolarmente l’attenzione dei fans. Un’attenzione in positivo sia per la foto in sè che per il messaggio che Adriana Volpe ha voluto mandare a tutti mediante la pubblicazione di questo scatto. Di cosa si tratta?

Adriana Volpe, niente trucco e niente ritocco

In questi giorni in cui tutti siamo costretti in casa a causa delle restrizioni da Coronavirus, sono diverse le iniziative social lanciate per condividere messaggi importanti. L’ultima, solo in ordine di tempo, si chiama #iosonoluce ed invita tutti a far vedere la vera bellezza di ogni donna. Una bellezza al naturale che non deve avvalersi del trucco o di ritocchi particolari. Pochi minuti fa anche Adriana Volpe ha deciso di partecipare.

Proprio per questo, la bella Adriana ha postato uno scatto che la ritrae, in primo piano, come mamma l’ha fatta. Nessun filo di trucco, nessun filtro da fotoritocco. Una foto semplice ma spontanea che ha commentato scrivendo “Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri né trucco”. Un gesto importante per un messaggio altrettanto importante che deve tendere a valorizzare la vera bellezza di ogni donna.

Messaggio e reazioni importanti

Il messaggio che Adriana Volpe ha voluto lanciare mediante la pubblicazione di questa foto al naturale è davvero molto chiaro. “Tutti siamo belli per quello che siamo” ha sottolineato la showgirl ribadendo, ancora una volta, come ogni donna sia bella per quello che è e non per quello che, troppo spesso, fotoritocchi e trucco la fanno apparire. I fans hanno apprezzato moltissimo ed hanno letteralmente riempito di commenti positivi e complimenti il profilo della Volpe.

Un commento positivo ad Adriana Volpe e a questo suo scatto è arrivato anche da una collega, altrettanto attiva sui social. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi che, solo pochi giorni fa, si era mostrata con sopracciglia fai da te in quarantena. “La bellezza” ha commentato la Marcuzzi, evidenziato, se ce ne fosse bisogno, l’incredibile bellezza al naturale della Volpe.