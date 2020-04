Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 28 aprile 2020: Gemma nel mirino

Flop Uomini e Donne, torna la vecchia versione

La nuova formula di Uomini e Donne non convince per niente. A confermarlo sono i dati Auditel che in una settimana sono precipitati. Dai tre milioni di telespettatori della prima puntata andata in onda lunedì scorso a 1,5 milioni degli ultimi giorni. Per questo motivo Maria De Filippi, grazie all’allentamento delle misure restrittive, ha deciso di tornare alla vecchia formula.

Stando alle indiscrezioni, dalla prossima settimana su Canale 5 si tornerà in studio, ovviamente senza pubblico e con i giusti distanziamenti. Inoltre, sia nel Trono classico che quello over vi potranno partecipare solo persone che arrivano dal Lazio, successivamente anche dal Sud Italia. Mentre dal Nord no visto che è l’area con più contagi da Coronavirus. Cosa accadrà nella puntata di oggi pomeriggio?

Ecco dove eravamo rimasti

Ancora una volta protagonista della prima puntata settimanale è stata Gemma Galgani. Quest’ultima, però, osservando gli spasimanti della tronista Giovanna Abate e vedendo quanti regali la giovane continua a ricevere dai ragazzi con cui messaggia, ha avuto un momento di sconforto. La dama torinese ha provato a spiegare la ragione per cui è triste ma questo ha scatenato la reazione della sua nemica, Tina Cipollari, che ha accusato la piemontese di essere gelosa.

Quest’ultima ha tentato con tutte le forze di difendersi, tanto da infuriarsi con la storica opinionista che però ha cercato di spiegare alla Galgani che ha 70 anni e non può essere gelosa della Abate che ne ha 25.

Anticipazioni puntata di oggi di Uomini e Donne

Cosa accadrà nella puntata odierna, ovvero di martedì 28 aprile 2020 del dating show di Maria De Filippi? Oggi sappiamo che vedremo il Trono Misto, nuovo format creato dalla redazione di Uomini e Donne.

Tutto questo per proseguire la trasmissione durante questo periodo di ristrettezze e di emergenza dato dalla pandemia di Covid-19. Ormai sono le ultime battute di questo format perché dalla prossima settimana si tornerà nello studio 6 del centro Elios di Roma.