Bianca Guaccero su tutte le furie, la smentita: “Mi hanno dato due punti, ma quale taglio alla mano…”

Bianca Guaccero smentisce di aver avuto un incidente di recente

Per ben tre volte a settimana, ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì sul profilo Instagram di Detto Fatto va in onda il nuovo format social Pronto Detto Fatto. Oltre alla padrona di casa Bianca Guaccero, con lei anche i suoi più stretti collaboratori Carla Gozzi a Gianpaolo Gambi, da Elisa D’Ospina a Jonathan Kashanian. Nelle ultime ore la professionista pugliese è tornata a parlare del presunto incidente che ha avuto alla mano un po’ di tempo fa.

In pratica alcuni siti hanno ripreso la notizia spacciandola per attuale. A quesl punto la diretta interessata ha smentito tutto, sbottando così: “Ho letto alcuni titoli su un mio presunto incidente. Ho aperto e mi sono accorta che sono andati a riesumare una notizia di due anni fa. Non ho tagliato la mano, mi sono fatta male al dito e mi hanno dato due punti”.

Mercoledì ultima puntata di Pronto Detto Fatto

Sembrerebbe che il programma dei tutorial di Rai Due, ovvero Detto Fatto potrebbe tornare sul piccolo schermo dopo lo stop per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Infatti, nella puntata di lunedì, prima di salutare tutti i seguaci, la conduttrice Bianca Guaccero ha fatto un annuncio inatteso.

In pratica quello trasmesso mercoledì pomeriggio su Instagram sarà l’ultimo appuntamento di Pronto Detto Fatto. “Ragazzi noi ci vediamo mercoledì con l’ultima puntata di Pronto Detto Fatto…poi chissà”: ha affermato la professionista pugliese. Per caso il format originare tornerà nel sabato pomeriggio? Al momento non si conoscono altre informazioni in merito?

Ammiratore segreto per Jonathan Kashanian

Nel frattempo si fa sempre più fitto il mistero intorno a Jonathan Kashanian che da qualche giorno riceve dei doni da un ammiratore segreto. L’ex gieffino su Instagram ha ammesso di essere un po’ preoccupato di questa situazione perché non riesce a capire se è tutto uno scherzo oppure sotto c’è qualcos’altro.

Anche Bianca Guaccero durante il live di Pronto Detto Fatto ha fatto un appello dicendo allo spasimante del suo collaboratore di farsi vivo. Nelle ultime ore, però, l’ex concorrente del Grande Fratello ha dato delle novità: “La verità è che tu con il tuo appello lo hai spaventato, non mi ha più inviato nessun regalo”.