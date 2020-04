“Mi ha dai un colpo…”: La vita in diretta, Alberto Matano casca nel tranello di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini sorprende Alberto Matano

La nuova settimana di programmazione de La vita in diretta si è aperta in maniera differente rispetta alle altre. Infatti, nello studio di via Teulada a Roma c’è un clima più rilassato e meno tese degli altri giorni. La situazione della pandemia da Coronavirus pian pian sta tornando alla normalità, anche se non bisogna ancora abbassare la guardia.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, dopo aver parlato a lungo dell’emergenza sanitaria, nell’ultima parte del format hanno avuto il tempo di ironizzare tra loro. Infatti la soubrette ha preso alla sprovvista il collega chiedendo alla regia di mandare in onda una clip.

In pratica è un video estrapolato da un live su Instagram dove veniva chiesto all’ex volto del Tg1 di intonare il brano ‘La notte vola’. Preso alla provvista, il noto giornalista ha sbottato così: “No, ve bene ragazzi… Questo è un colpo basso”.

L’omaggio di Lorella ad Alberto

Dopo questo siparietto, nella parte finale de La vita in diretta, il padrona di casa Alberto Matano ha provato a cantare la celebre canzone ‘La notte vola’. Un brano del 1988 che venne utilizzato come sigla del programma di Canale 5 Odiens. Ma forse a causa della forte emozione il giornalista non si ricordava le parole del testo, quindi ha più volte a ricominciare ad interpretarlo.

Dopo la messa in onda della clip, i due conduttori sono scoppiati a ridere e l’ex volto del Tg1 ha ringraziato la collega per la sorpresa. Inoltre il professionista ha confessato che la settimana scorsa ha realizzato solamente due dirette IG e in entrambe è stato costretto a cantare.

La vita in diretta potrebbe tornare alla versione originale

Nella puntata di lunedì de La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha annunciato al pubblico da casa che venerdì prossimo il format di Rai Uno non andrà in onda. Il motivo è molto semplice, è il Primo Maggio quindi ricorre la Festa dei Lavoratori.

Inoltre, stando a delle indiscrezioni, sembra che sia l’ultima settimana con la versione estesa. A quanto pare da lunedì 4 maggio 2020 alle 14 dovrebbe tornare Vieni da me con Caterina Balivo. Mentre il rotocalco di cronaca e spettacolo di nuovo al vecchio orario, ossia dalle 16:50.