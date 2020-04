Prima di Clizia Incorvaglia il cuore di Paolo Ciavarro apparteneva ad un’altra: la sua ex e il motivo della separazione [FOTO]

Paolo Ciavarro: da Forum al GF Vip 4

Dopo la sua esperienza a Forum, Paolo Ciavarro ha accettato di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Eleonora Giorgi è riuscito a raggiungere la finalissima arrivando secondo, solo dietro alla vincitrice Paola Di Benedetto. All’interno della casa di Cinecittà il ragazzo oltre ad aver stretto delle amicizie ha trovato anche l’amore.

Infatti ha iniziato una relazione sentimentale con la modella siciliana Clizia Incorvaglia. Ma non tutti sanno che prima di entrare nel reality show di Canale 5, il giovane era fidanzato con la bellissima Alicia Bosco, una storia terminata un paio di anni fa.

Chi è la sua ex Alicia Bosco?

Alicia Bosco è una bellissima 26enne ed è conosciuta per essere stata la fidanzata di Paolo Ciavarro. Quest’ultimo è figlio d’arte, ovvero i genitori sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il ragazzo oltre all’esperienza a Forum di Barbara Palombelli, negli ultimi tre mesi è stato un concorrente del Grande Fratello Vip 4. L’ex gieffino e la sua ex si sono conosciuti sette anni fa e la loro relazione sentimentale è stata costellata dall’amore per diverso, a tal punto da fare il grande passo e presentarsi alle rispettive famiglie.

Un po’ di tempo fa la Bosco era intervenuta in difesa del compagno, accusato all’epoca di essere diventato presentatore della fascia quotidiana di Amici di Maria De Filippi perché raccomandato dai genitori. Nel 2018, però, i due hanno deciso di dividere le loro strade, ma al GF Vip 4 Ciavarro ha più volte menzionato la sua ex. (Continua dopo la foto)

La ragione della separazione e la conoscenza di Clizia Incorvaglia

All’interno del Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro ha confessato di essere rimasto in ottimi rapporti con la sua ex Alicia Bosco. I due sono stati insieme ben quattro anni e la Di benedetto ha chiesto al compagno d’avventura la ragione della separazione.

“Abbiamo fatto tanti errori, non c’era più progettualità insieme. Questa decisione è stata presa di comune accordo. Sono stato fortunato, ho trovato una bellissima persona. Lei ora è fidanzata ma ogni tanto ci vediamo. Mi fa sempre piacere, ci siamo lasciati bene, resta l’affetto, la stima”, ha affermato l’ex gieffino. Poi nel reality show di Canale 5 ha conosciuto Clizia Incorvaglia che, nonostante sia più grande di lui, ricambiai il suo amore.