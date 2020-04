Amici Speciali: svelato il cast al completo

Uno spot pubblicitario ha annunciato tutti i 12 concorrenti che parteciperanno al nuovo programma di Maria De Filippi. Eccoli

Amici Speciali: presto su Canale 5

Quando era stato annunciato il Serale di Amici 19, la stessa Maria De Filippi aveva annunciato un nuovo format: Amici All Star. Doveva comporsi di 4 puntate e andare in onda al termine della gara consueta. Ma l’emergenza legata al Coronavirus ha posticipato il nuovo programma.

La conduttrice ha spiegato che la nuova formula di Amici ci sarà, forse da metà maggio, ma non sarà come quella che avevano pensato. Impossibile da realizzare, dopo le restrizioni emanate dal governo. Tuttavia, il promo pubblicitario che da qualche giorno è apparso su Canale 5 ha annunciato che presto arriverà Amici Speciali in collaborazione con Tim.

In questi giorni si sono fatte molti ipotesi su chi facesse parte del cast. Maria l’aveva detto: aveva in mente di fare una gara tra ex concorrenti del talent, oggi molto famosi, ma anche con cantanti noti. Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale. Ecco qui di seguito il cast completo.

Il cast completo

Ieri sera è andato in onda uno spot pubblicitario che ha svelato i nomi dei 12 concorrenti che parteciperanno ad Amici Speciali. Si tratta di Giordana Angi (cantante), Irama (vincitore Amici 17), Random (rapper), Michele Bravi (cantante), The Kolors (vincitori Amici 14), Alberto Urso (vincitore Amici 18), Umberto Gaudino (ballerino), Alessio Gaudino (ballerino), Javier Rojas (vincitore categoria ballo Amici 19), Gabriele Esposito (ballerino), Andrea Muller (vincitore Amici 16) e Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19).

Come potete vedere nel cast ci sono ex vincitori, l’attuale vincitrice, ma anche ex concorrenti che si sono distinti. I ballerini hanno lavorato come professionisti nel talent. Non solo, ma sono presenti anche due cantanti che non fanno parte di quel mondo: Michele Bravi e Random. Che cosa ne pensate di questo cast?

Dalle ultime informazioni pare che più che una gara sarà uno spettacolo e una condivisione per cercare di raccogliere fondi per la Protezione Civile. Per questo pare non ci sarà nessuna eliminazione, ma una classifica stabilita da una giuria. Per ora non si sa molto sull’organizzazione delle puntate. Ma la data di messa in onda è vicina e sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa di più.