“Romina Power andrà via da Cellino San Marco perché…”: Al Bano Carrisi mette le cose in chiaro

L’esperienza di Al Bano e Romina Power al Serale di Amici 19

Quasi tre mesi fa Romina Power è tornata in Italia dalla California perché ha ricevuto una proposta di lavoro da parte di Maria De Filippi. In pratica quest’ultima ha integrato lei e l’ex marito Al Bano nel Serale di Amici 19. La storica coppia in un primo momento ha giudicato i professori danza e canto nel torneo Amici Prof.

Successivamente, invece, hanno fatto degli scherzi a Rudy Zerbi. Un’esperienza che è durata sei settimane ma nel frattempo in Italia è scoppiata la pandemia da Covid-19. Per questa ragione la cantante americana non è potuta tornare negli Stati Uniti, dove vive abitualmente. Lo potrà rifare solamente appena terminerà l’emergenza che al momento sta colpendo maggiormente la patria dell’artista.

La cantante statunitense in quarantena a Cellino San Marco

Per questo motivo Romina Power è stata costretta a rimanere nel nostro Paese e fare la quarantena a Cellino San Marco, nella tenuta dell’ex marito Al Bano. Quest’ultimo di recente ha confessato di essere tornato insieme con Loredana Lecciso, spegnendo le aspettative della storica coppia.

C’è da sottolineare, però, che la cantante americana vive in una casetta posizionata vicino al lago e immersa nel boschetto, quindi lontana dall’abitazione principale del Maestro Carrisi. In questo modo l’ex soubrette salentina e la Power non hanno modo di incontrarsi.

Al Bano categorico su Romina Power

In questo periodo d’emergenza sanitaria dovuta ala Coronavirus, Romina Power al momento si trova in quarantena nella tenuta di Cellino san Marco, a poche centinaia di metri da Al Bano.

Ma in merito ai suoi rapporti con l’ex moglie, il Maestro Carrisi nel corso di un’intervista ha detto: “È vero che anche Romina sta a Cellino e ha scelto di stare nella casa che ha nella mia tenuta. Lei è di passaggio, andrà via“. Con tali affermazioni il cantautore pugliese ha messo a tacere tutte le malelingue e le false informazioni che lo vedevano conteso tra due donne, ovvero Romina Power e Loredana Lecciso.