Nina Moric al settimo cielo su Instagram: “Oggi è arrivata una notizia dal cielo, ho vinto” (FOTO)

In queste ore, Nina Moric ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali è apparsa al settimo cielo. La modella, un po’ di giorni fa, aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal mondo del virtuale per affrontare al meglio questa difficile quarantena.

Ieri, però, dopo un bel po’ di giorni, ha deciso di tornare con una notizia strepitosa. La donna ha pubblicato dei contenuti nei quali ha annunciato di aver vinto e di aver ricevuto una notizia strepitosa. Ma di cosa starà mai parlando?

La guerra tra Nina e Luigi

Nina Moric ha condiviso con tutti i fan di Instagram i momenti più difficili della sua lotta contro Luigi Favoloso. Ricordiamo che la modella ha accusato il suo ex di averle abusato violenza sia fisica sia psicologica. Per tale ragione, ha sporto denuncia contro di lui. Domenica scorsa, però, Favoloso è stato ospite a Live non è la D’Urso ed ha smentito tutte le insinuazioni e accuse della sua ex.

Lui stesso ha dichiarato che la donna non avesse delle prove adeguate per far in modo che partisse un processo. Dando uno sguardo alle ultime Storie pubblicate dalla Moric, però, pare che la verità sia un’altra. Senza essere troppo esplicita, la croata si è limitata a dire di essere felicissima e di dipingere la giornata di ieri come la più bella di tutta la sua vita. Il motivo risiede nel fatto che ha ricevuto una notizia fantastica dal cielo che l’ha parecchio rasserenata.

La Moric euforica su Instagram, Favoloso sparito

Nel corso del suo sfogo su Insatgram, Nina Moric ha anche detto di aver vinto. Ma vinto cosa? Il pensiero dei fan, ovviamente, è subito andato alla battaglia contro Luigi. È molto probabile che la donna abbia ottenuto qualche buona notizia che riguarda proprio questa sfera. Inoltre, ha anche voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto ed hanno creduto alla sua versione.

Il suo ex compagno, quindi, sarà nei guai? Probabile. Andando sul suo profilo Instagram, infatti, il protagonista pare sia completamente sparito da un po’ di giorni. L’ultimo post risale a cinque giorni fa e tra le IG Stories non c’è alcun contenuto. Per ulteriori aggiornamenti non ci resta che attendere le prossime ore.