Uomini e Donne, Barbara De Santi annuncia: è uscito il mio libro

View this post on Instagram

Sono fiera ed emozionata di annunciarvi l'uscita ufficiale del libro! Ringrazio i miei follower per essere stati per me amici, confidenti, e avermi supportato in tutto questo percorso, e grazie a Mike Morra, fondatore di Escort Advisor, per avermi fatto scoprire un mondo che non conoscevo. E' stata un'avventura piena di alti e bassi, che ho condiviso con voi: la gioia di iniziare questo progetto, il dolore che il dramma del Coronavirus ha segnato indelebilmente in ognuno di noi, la speranza di vedere la luce al fondo del tunnel, con una nuova consapevolezza. Questo libro segna per me l'inizio di una rinascita, dopo queste dure settimane che tutti abbiamo passato. Potete da ora ordinare il mio libro in formato cartaceo o ebook direttamente su barbaradesanti.me/amazon (link in bio) #comeunaescort #uominiedonneover