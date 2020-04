Daniel Osvaldo rivelazioni piccanti su Francesco Totti

Daniel Osvaldo e Francesco Totti un’amicizia che dura da tantissimi anni

Daniel Osvaldo e Francesco Totti sono amici da ormai tantissimo tempo, dai tempi in cui i due giocavano insieme nella Roma. Grazie alla loro professione, entrambi hanno trovato un’amicizia davvero particolare, che chiunque vorrebbe avere. Si sono sostenuti ed aiutati in qualunque situazione, anche nelle peggiori.

Per esempio il calciatore sudamericano ricorda un episodio in cui qualcuno, del quale si sceglie di non fare il nome, avrebbe voluto ucciderlo. Così dovendosi spostare da un luogo all’altro, dopo gli allenamenti chiese aiuto a Daniele De Rossi e Francesco Totti. Nessuna paura, soprattutto avendo due amici così.

Il calciatore oggi dell’amicizia nata con Totti sull’erba verde parla di lui benissimo. Non riesce a trovare un solo aspetto negativo sul Romano, è orgoglioso di averlo come amico. Anzi afferma che ai tempi era positivamente invidioso di lui tanto da mettergli la pulce nell’orecchio, ovviamente per scherzo su un possibile tradimento di Ilary Blasi.

Daniel Osvaldo, racconti divertenti su Francesco Totti

Daniel Osvaldo Lo vedeva come l’uomo perfetto, bello, aitante, virtuoso, virile, un fisico da far paura, intimamente ben messo, sottolinea che nessuno può saperlo meglio di lui dato che facevano le docce insieme. Per quanto riguarda il carattere magnifico, divertente, trascorrere tempo con lui è la cosa più bella. Insomma tutto positivo, considerando anche che è sposato con una delle più belle donne della TV italiana da tantissimi anni.

Ma Osvaldo si è sempre chiesto: è mai possibile che quest’uomo non abbia nemmeno un difetto? Nemmeno l’alito cattivo per dire. Così si tempi gli diceva che per essere tutto al posto giusto qualcosa doveva andare nel verso sbagliato. Tolta qualunque probabilità non rimaneva che pensare Totti avesse le corna. Ovviamente era uno scherzo, né lui né Totti hanno mai pensato realmente qualcosa di simile.

La vita sentimentale di Dani Osvaldo tutta top secret

Per quanto riguarda la vita privata del calciatore sudamericano, non sappiamo molto, dato che è particolarmente riservato. Qualche tempo fa partecipò a Ballando con le stelle e tra lui e Vera Kinnunen che era la sua insegnante di ballo probabilmente nacque qualcosa.

Non c’è però alcuna certezza, sappiamo soltanto che la ballerina professionista non aveva un’ottima Intesa con il marito e proprio in quel periodo avevano deciso anche di allontanarsi. Ad oggi possiamo pensare il motivo potesse essere proprio l’avvicinamento al calciatore ma non ci sono prove che i due adesso stanno insieme. Quindi la sua vita sentimentale rimane un tabù.