“Grazie tanto…”: Flavio Insinna con la voce rotta dall’emozione nell’anteprima de L’Eredità [VIDEO]

Flavio Insinna emozionato nell’anteprima de L’Eredità

Anche nel primo appuntamento settimanale delle repliche de L’Eredità, Flavio Insinna lo ha preceduto con un videomessaggio trasmesso nell’anteprima. Il conduttore romano, in quarantena nel suo appartamento della Capitale, ogni giorno realizza delle clip che poi vengono postate sulla pagina Facebook di Rai Uno e anche nella fascia preserale della prima rete. I

l professionista quotidianamente ha qualcosa da dire e insegnare ai telespettatori del noto game show, ma anche dei messaggi di speranza. Nelle ultime ore il giudice de Il cantante mascherato ha letto una lettera di una sua fan che si chiama Gloria.

Quest’ultima, attraverso una email ha raccontato la sua dura testimonianza. Il consorte è un medico, e per questa ragione deve stare lontano dalla famiglia per paura di contagiarli. Flavio con la voce spezzata ha detto: “Grazie Gloria, un abbraccio gigante. Grazie a tuo marito”.

Il commovente incontro a distanza

Come accennato prima, nell’anteprima de L’Eredità in onda lunedì 27 aprile 2020, Flavio Insinna è intervenuto con un nuovo filmato. In quest’ultimo si vede il conduttore romano leggere l’email che la signora Gloria ha inviato alla redazione del game show del preserale di Rai Uno.

La donna è divisa dal marito perché è un dottore è da un paio di mesi è impegnato in prima linea a combattere contro il virus Covid-19. Dopo settimane di lontananza, alcune ore fa la coppia a decisi di vedersi a distanza di sicurezza (due terrazzi differenti) e con le mascherine. Il presentatore capitolino ha esclamato: “E’ stato strano, ma è stato bellissimo”. (Continua dopo il video)

Flavio Insinna commosso nell’anteprima de L’Eredità

La sera precedente, ovvero domenica, Flavio Insinna nella solita anteprima de L’Eredità aveva fatto un appello ai suoi fan. Il giorno dopo, invece, il conduttore romano ha letto una lettera che gli ha inviato una spettatrice, la signora Gloria. Dopo aver raccontato l’incontro di quest’ultima col marito che è un medico, il professionista Rai ha saluta il pubblico dicendo: “Come dici sempre tu: distanti ma vicini, sempre”.