Vanessa Incontrada: ‘Sarò ad Amici Speciali’

Vanessa Incontrada farà parte del cast del nuovo programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa ha detto l’attrice a tal proposito

Amici Speciali: Vanessa Incontrada presente nel cast

In questi giorni tutta l’attenzione è rivolta al nuovo programma di Maria De Filippi. Quest’ultima ne aveva parlato mesi fa in conferenza stampa: dopo Amici 19 ci sarebbero state 4 puntate di Amici All Star, una competizione tra ex concorrenti e cantanti provenienti da altri mondi.

Tuttavia, la realizzazione del nuovo progetto non è stata possibile a seguito delle restrizioni e della situazione imposta dal Coronavirus. Dopo qualche settimana di pausa, la produzione ha rivisto e rielaborato il format. Non sarà come il progetto originale, ma a metà maggio arriverà su Canale 5 Amici Speciali in collaborazione con Tim.

Il cast è già stato annunciato e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Ad esempio, qualche ora fa, Vanessa Incontrada ha fatto sapere attraverso i social che sarà presente nel programma. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Vanessa Incontrada ci sarà: i dettagli

Vanessa Incontrada è molto attiva sui social e, per tenere compagnia alle persone costrette a rimanere in casa, spesso si collega in diretta anche con i suoi colleghi o artisti. Questo è quello che è successo recentemente. In una diretta con Nek, l’attrice ha risposto alla domanda del cantante su come vanno le cose.

Vanessa ha spiegato che questa situazione legata al Coronavirus l’ha messa in difficoltà. Lei si trovava in Lombardia appena prima che Conte annunciasse la chiusura dell’Italia e ha fatto appena in tempo a tornare a casa, a Roma. Purtroppo ha dovuto fermarsi con il lavoro, perché nel mondo dello spettacolo è tutto bloccato. Ma poi ha stupito tutti con una dichiarazione in particolare.

Vanessa a “confidato” al cantante che, nonostante il periodo e i blocchi, a metà maggio riparte con un nuovo programma: Amici Speciali, appunto. Questo nuovo progetto la vedrà impegnata per 4 puntate. Contenti di rivederla? Sembrerà come essere tornati ad Amici 19, in quanto come giurata si ritroverà a dover giudicare ancora una volta Javier Rojas. Ecco qui di seguito l’elenco dei 12 concorrenti ufficiali: