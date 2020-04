Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Giovanna spunta Mark Caltagirone: “Tutto finto” (FOTO)

Un po’ di ore fa, sul profilo Instagram di Uomini e Donne sono stati pubblicati gli screenshot dei messaggi di tutti i nuovi corteggiatori di Giovanna. I telespettatori hanno espresso le loro opinioni in merito e, la maggior parte, si è trovata d’accordo nel dire che pare sia tutto troppo finto.

Alcuni utenti, infatti, hanno addirittura fatto una similitudine con il caso più discusso dei mesi passati, ovvero, il finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Le accuse dei telespettatori di Uomini e Donne

Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, Giovanna ha avuto la possibilità di conoscere i suoi nuovi corteggiatori. In totale sono cinque e ognuno di essi ha speso parole molto belle e poetiche per approcciare con la fanciulla. Alcuni sono stati un po’ più audaci ed hanno mandato anche qualche foto del loro corpo, dei loro addominali oppure delle mani. L’Abate pare abbia apprezzato molto il loro approccio al punto da rimanerne piacevolmente colpita.

Anche Gemma ha molto apprezzato il modo con cui i ragazzi si sono relazionati alla tronista, al punto da sembrare anche un po’ gelosa ed invidiosa di lei. Tuttavia, se le due dame sembrano così entusiaste, lo stesso no può dirsi per il pubblico da casa. In molti, infatti, hanno associato tutti i protagonisti a Mark Caltagirone. Questa similitudine è stata fatta per avvalorare l’ipotesi secondo cui queste persone non stanno facendo altro che prendere in giro le due dame. (Continua dopo il post)

Giovanna felice dei nuovi corteggiatori

In molti ritengono che sia assurdo che questi uomini siano così romantici e poetici senza aver mai incontrato neppure una volta le due dame. Ad ogni modo, contrariamente a quanto accaduto alla Galgani nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, i corteggiatori di Giovanna hanno adoperato un atteggiamento un po’ più realistico. La maggior parte, infatti, si è limitata a far conoscere qualcosa di sé augurandosi di poter incontrare la fanciulla quanto prima.

Ad ogni modo, questa situazione pare andrà avanti solo per questa settimana. A partire dalla prossima sembra sia previsto il ritorno del programma come le origini. Naturalmente, ci saranno molte limitazioni, ma almeno si ritornerà all’interno dello studio.