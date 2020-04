Paola Di Benedetto e il rapporto con Antonio Zequila: ‘Forse ho esagerato, ma…

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Antonio Zequila. Ecco che cosa ha detto Paola Di Benedetto sugli scontri con l’attore

Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto contro Antonio Zequila

Quando è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila c’era un rapporto abbastanza sereno. Anche quando Federico Rossi, il fidanzato di Paola, aveva visto un comportamento inopportuno dell’attore e si era scagliato contro di lui, Paola l’ha difeso.

Invece, in poco tempo tutto è cambiato. Tra i due sono iniziati gli scontri, le battute di cattivo gusto, le accuse. Questa atmosfera di tensione è andata avanti fino alla fine del programma, senza che ci potesse essere un chiarimento tra i due.

A distanza di qualche settimana dalla fine del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto ha rilasciato un’intervista in cui ha provato a spiegare come sono andate le cose svelando un aneddoto sul momento della sua vittoria. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Paola: ‘Forse ho esagerato, ma lui…

Paola ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha parlato del suo rapporto con Antonio Zequila. La modella vicentina ha confermato che all’inizio tra loro c’era un bel rapporto. Difficile da credere con il senno di poi, ma scherzavano, si spalleggiavano ed erano molto complici. Poi è cambiato tutto da quanto è entrata Sara Soldati. Zequila aveva un atteggiamento troppo oppressivo nei suoi confronti e quindi Paola l’ha fatto presente.

Ha riconosciuto che forse ha esagerato un po’ ma anche lui non ha usato termini carini nei suoi confronti e da quel momento non c’è più stata tregua. Si continuava con battute, un botta e risposta continuo che ha portato ad alimentare l’astio tra i due. Paola non ha escluso la possibilità di mettere fine a tutto questo, però ha raccontato un aneddoto che le ha dato molto dispiacere.

Quando Alfonso Signorini ha detto che Paola aveva vinto il programma da parte di Antonio Zequila non c’è stato neanche un gesto, un avvicinamento per complimentarsi. Lei lo avrebbe fatto. Questo l’ha delusa molto. Anche perché il ricordo più brutto di quell’esperienza è proprio legato ad un litigio avuto con l’attore. Sarebbe stato bello, almeno in quell’occasione, mostrarsi un gesto di affetto anche per la situazione drammatica in cui ci troviamo. Voi che cosa ne pensate?