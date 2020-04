Jasmine Carrisi da quando è iniziata la quarantena dedica molto tempo ai social e ai suoi fan. Attraverso foto, video e dirette mostra le le proprie giornate e i suoi seguaci sembrano apprezzare tantissimo. Tra allenamenti, balletti e coccole al suo cagnolino, la giovane Carrisi incanta ogni giorno centinaia di persone…

In una delle sue ultime dirette, però, la sua espressione ha destato molta preoccupazione, tanto che qualcuno ha temuto addirittura il peggio per la sua salute. Vediamo cosa è successo.

Jasmine Carrisi distrutta dopo gli allenamenti

Jasmine Carrisi ha come sua madre un fisico perfetto. La giovane dedica molto tempo all’attività fisica e ama tenersi in forma. A dimostrare le sue passioni i tanti scatti fatti all’interno della Tenuta, dove attualmente vive con i propri genitori. Pochi giorni fa, sul suo account Instagram, la figlia di Al Bano ha preoccupato molto i suoi seguaci dopo la pubblicazione di una Stories.

Nel dettaglio si è mostrata distesa sul divano scrivendo accanto alla propria immagine una didascalia allarmante: ‘Raga sto morendo’. Ovviamente, in tanti si sono subito preoccupati ma a dare ogni spiegazione è stata la stessa Jasmine. Per circa un ora si è allenata senza fermarsi e ‘distrutta’ si è accasciata a terra. Nulla di preoccupante, dunque, ma solo una semplice stanchezza fisica. (Continua dopo il post)

La figlia di Albano nel mirino degli haters

Da tempo ormai Jasmine Carrisi è nel mirino degli haters. La sua bellezza naturale viene messa spesso in discussione e sono tanti i leoni da tastiera che si scagliano contro la giovane. Di recente, la figlia di Al Bano è stata sommersa dalle critiche per via di uno scatto dove si è mostrata con le labbra gonfie e il naso a punta. Una foto modificata attraverso un applicazione e postata solamente per divertirsi.

Anche in questo caso, però, i follower non hanno apprezzato l’ironia della diciottenne massacrandola di insulti. Addirittura una donna ha accusato Jasmine di essersi rifatta tutta e che un tempo non era così. La signora conosce la Carrisi da quando è nata e da piccola era molto diversa da come si presenta oggi.