Il Paradiso delle signore trama replica 29 aprile 2020: l’arrivo di Angela Barbieri, Adelaide colpita

Mercoledì 29 aprile 2020 andrà in onda la seconda puntata della quarta stagione del Paradiso delle signore. Questo episodio sarà contraddistinto dall’arrivo di Angela Barbieri, una giovane donna proveniente da un paesino della Pianura Padana alla ricerca di un lavoro.

A villa Guarnieri, intanto, continueranno i preparativi per il matrimonio di Marta e Vittorio, tuttavia, ci sarà un piccolo intoppo per quanto riguarda l’abito della fanciulla. Come al solito, Adelaide non riuscirà a farsi da parte.

Angela arriva al Paradiso delle signore

La puntata del 29 aprile del Paradiso delle signore sarà incentrata sull’arrivo di una new entry, Angela Barbieri. La fanciulla si presenterà al Circolo e paleserà subito la sua necessità di trovare un impiego. La contessa Adelaide rimarrà subito spiazzata dal suo modo di fare e dalla sua pacatezza. Inoltre, la fanciulla stringerà subito amicizia con Roberta e Gabriella. Quest’ultima, intanto, sarà entusiasta per l’incarico assegnatole da Vittorio.

Il direttore dello shopping center le ha chiesto di creare in toto l’abito da sposa per Marta. A vitta Guarnieri, però, arriverà un pacco in cui è presente un abito da sposa che non ha nulla a che vedere con la giovane stilista. Adelaide, infatti, farà di tutto per convincere sua nipote ad optare per un abito realizzato dalla collezione Galeotti, piuttosto che una creazione della principiante Gabriella.

Spoiler 29 aprile: Rocco viene assunto

La stilista, dal canto suo, prenderà molto seriamente l’incarico affidatole dal direttore del grande magazzino, pertanto, rimarrà molto delusa dalle ultime novità. Anche Marta, in realtà, non si troverà molto d’accordo con sua zia, dato che aveva accolto di buon grado la proposta del suo futuro marito.

Nel frattempo, Rocco Amato giungerà a Milano e sarà accolto da Agnese. Il giovane paleserà sin da subito la sua scarsa propensione alla vita mondana e alle dinamiche che caratterizzano la ridente Milano. In poco tempo, però, il nuovo arrivato riuscirà ad ottenere un posto come magazzinieri all’interno dello shopping center. Le anticipazioni della puntata del 29 aprile del Paradiso delle signore, però, rivelano che il giovane non andrà molto d’accordo con il capo Ugo Tagliabue, cosa che genererà non poche tensioni.