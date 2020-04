Striscia la Notizia demolisce il Premier Giuseppe Conte: “Cosa ha detto domenica sera…?”

Delusione per il discorso del Premier Giuseppe Conte

Domenica sera alle 20:20, già questo orario è tutto un programma, è stato trasmesso in diretta nazionale la conferenza Stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Premier Giuseppe Conte ha illustrato al popolo la tanto attesa Fase 2 dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Le aspettative erano ben differenti, infatti gran parte degli italiani sono rimasti delusi, in particolare, parrucchieri e titolari di bar e ristornati che potranno aprire solo dal 1° giugno 2020. Ma gran parte della popolazione è rimasta perplessa perchè non ha per niente capito il discorso del politico. A sottolineare questo aspetto ci ha pensato anche Striscia la Notizia, il tg satirico ideato 32 anni fa del ligure Antonio Ricci.

Ma cosa ha detto Giuseppe Conte?

Gran parte degli italiani si sono schierati contro il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Oltre al popolo, anche i giornali, i vari partiti del nostro Paese, l’opposizione, i vescovi e numerose altre categorie. In poche parole la tanto attesa Fase 2 non esiste proprio, in pratica è quasi uguale alla prima.

La conferenza stampa indetta dal Premier per domenica sera non è stata digerita da nessuno. Nella puntata di lunedì sera anche Striscia la Notizia ha demolito Conte per il suo modo di parlare. Infatti il politico si è incartato più volte esponendo il suo discorso in maniera contorta.

Striscia la Notizia ironizza sul Presidente del Consiglio

Il tg satirico di Antonio Ricci ha riproposto parte del discorso del Premier Giuseppe Conte che è stato seguito da milioni di telespettatori. Nel servizio andato in onda a Striscia la Notizia è stato riportato questo: “Tra questi anche parecchi vip, che come tutti gli altri cittadini aspettavano di capire quali fossero le nuove disposizioni. Peccato che pure loro, esattamente come milioni di altri italiani, non hanno ben capito quanto disposto”.

In poche parole il programma di Canale 5 ha letto gran parte dei tweet degli italiani, ma anche post su IG e Facebook che si interrogano su quanto abbia detto il Presidente del Consiglio. Tra questi anche personaggi famosi come Rosario Fiorello e la collega Antonella Clerici.