Antonio Zequila nuovo attacco social, “Paola di Benedetto nullità piena di veleno”

Antonio Zequila, da un attacco all’altro: ci si chiede cosa vuole ottenere

Antonio Zequila, dopo 20 giorni dalla fine del Grande Fratello sembra ancora non avere digerito la sua uscita di scena dal reality, avvenuta secondo il suo parere non per colpa sua Ma per la cattiveria dei concorrenti con i quali ha condiviso la stessa esperienza.

Così una volta uscito dalla casa ha continuato ad attaccare senza sosta Patrick Ray Pugliese con il quale anche dentro la casa era successo di tutto. Poi è toccato a Paola Di Benedetto sulla quale non riesce a digerire la vittoria secondo lui immotivata. È la donna che adesso deve subire la sua cattiveria frutto della frustrazione e della permalosità del tipo.

Antonio Zequila l’attacco a Paola: è come il taipan occidentale

Antonio Zequila durante questa edizione davvero particolare del Grande Fratello è stato attaccato un po’ da tutti a causa del carattere particolare, ma a quanto pare non è servito per fargli capire che deve rimanere al suo posto ed evitare di parlare invano degli altri. Forse non è ancora ben chiaro che la sua uscita dal Grande Fratello non ha alcun riferimento agli altri concorrenti, ma a quanto lui ha fatto, come si è comportato.

Proprio queste sono le parole di Patrick che fino a qualche tempo fa rispondeva ai suoi attacchi sui social, Adesso invece ha deciso di snobbarlo. L’uomo probabilmente ha capito che non ha alcun senso portare avanti una diatriba con una persona non capace di ammettere le sue colpe.

Paola Di Benedetto invece è stata paragonata ad un taipan occidentale, sicuramente bello ma velenoso. Così ha detto dell’ex madre natura che per quanto possa essere bella, alla fine stringi stringi non lascia niente di positivo. Ma allora perché secondo lui sarebbe riuscita a vincere questa edizione del GF? Molto probabilmente ha vinto proprio perché è una bella ragazza, chiunque l’abbia votata l’ha fatto proprio per questo, non sicuramente per il suo carattere cattivo, pessimo. È facile vincere mostrando il proprio corpo ma non avendo alcun contenuto da regalare, nessuna conoscenza da mettere in gioco.

Al momento nessuna risposta da parte di Paola Di Benedetto, cosa accadrà?

Paola Di Benedetto non ha ancora avuto modo di rispondere agli attacchi dell’uomo e non sappiamo se lo farà. Qualora dovesse succedere non sarà nella pagina dell’attore perché ha chiuso il suo post vietando di poter rispondere anche ai suoi follower, bloccandone i commenti. Anche questo è un atteggiamento facilmente criticabile, ma in molti decidono di stendere un velo pietoso. Il tutto perché è una sua insolita abitudine.