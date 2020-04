Eleonora Giorgi, spunta una confessione fatta dietro le quinte: “Sta fingendo, Clizia non le piace” (FOTO)

Poco fa, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato alcuni video davvero molto interessanti in merito alla coppia Clizia e Paolo. Nel caso specifico, a finire nel mirino è stata la madre dell’ex gieffino. Stando a quanto emerso, pare che Eleonora Giorgi abbia fatto una confessione dietro le quinte di Live non è la D’Urso ad una persona molto vicina all’influencer.

Il contenuto di tale sfogo farebbe riferimento al fatto che l’attrice stia fingendo di gradire l’Incorvaia ma, in realtà, si augura tutt’altro per suo figlio. La Marzano è stata alquanto certa nel fare queste dichiarazioni, ad ogni modo, vediamo tutti i dettagli.

La confessione fatta dietro le quinte da Eleonora Giorgi

Domenica scorsa, durante il collegamento con il programma di Barbara D’Urso, Clizia, Paolo e sua mamma hanno parlato della splendida storia d’amore nata al GF VIP. L’Incorvaia ha ribadito di avere un ottimo rapporto con la suocera, contrariamente a quanto molti credevano. Anche l’attrice non ha fatto altro che sorridere per tutto il tempo mostrandosi profondamente felice per suo figlio.

Tuttavia, pare che dietro le quinte Eleonora Giorgi abbia fatto una confessione inaspettata su ciò che pensa davvero dell’ex di sarcina. Nel caso specifico, pare che la donna si aspetti molto di più per suo figlio. L’attrice sognerebbe una vera e propria favola per lui e non che si fidanzi con una donna già sposata e con una figlia. La persona che ha riportato questo pettegolezzo è stata davvero molto minuziosa nel raccontare la presunta conversazione avuta con la protagonista.

Lo sfogo di Deianira

Una volta appresa questa confessione, l’influencer Deianira ha sbottato contro Eleonora Giorgi accusandola di essere falsa. Più che le dichiarazioni in sé, ad indispettire maggiormente la Marzano è stata la doppia faccia della mamma di Ciavarro. Per quale ragione, davanti alle telecamere, finge che tutto le stia bene?

Inoltre, lei stessa si è trovata nella posizione di Clizia in passato, per tale ragione risulta assurdo che possa pensarla in questo modo. Per il momento, la donna non si è ancora espressa sulla questione né confermando né smentendo la cosa. Non ci resta che attendere per scoprire se lo farà.